2022 YKS TYT'ye giremeyenler AYT'ye girebilir mi? Sadece TYT'ye girmek yeterli mi? TYT'ye girip AYT'ye girmezsem ne olur?

2022 YKS TYT'ye giremeyenler AYT'ye girebilir mi? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Bu yıl rekor başvurunun olduğu YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Sınavda 3 milyon 243 bin 409 aday ter döküyor. YKS, KKTC Lefkoşa dahil olmak üzere toplam 208 sınav merkezinde uygulanıyor. Sınavın ardından öğrenciler bazı bilgileri araştırmaya başladı. Peki, 2022 YKS TYT'ye giremeyenler AYT'ye girebilir mi? TYT'ye girip AYT'ye girmezsem ne olur? Sadece TYT'ye girmek yeterli mi? İşte merak edilenler!
TYT puanım 200'ün üzerinde, 2022-YKS'ye girmek zorunda mıyım?
2021-TYT puanı 200 ve üzerinde olan adaylar istedikleri takdirde bu puanlarına dayalı olarak hesaplanan 2022-TYT nihai Sınav Puanlarını kullanmak suretiyle 2022-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2022-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanabilirler ancak bu adayların 2022-YKS'ye başvuru yapmış olmaları zorunludur. Bu adaylar isterlerse 2022-TYT'ye girmeden 2022-AYT/YDT oturumlarına girebilirler veya isterlerse 2022-TYT ve 2022-AYT/YDT oturumlarının tümüne de girebilirler. Ayrıntılı bilgi 2022-YKS Kılavuzunda yer almaktadır.
2021-TYT puanım 200'ün üzerinde, 2022-YKS'ye bu puanım nasıl dâhil edilecek?
2021-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların, 2022-TYT nihai Sınav puanlarının belirlenmesi ve bütün adayların 2022-TYT nihai başarı sıralarının oluşmasına ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-YKS kılavuzunda yer almaktadır.
2021-TYT puanım 200'ün üzerinde. 2021 yılı SAY, SÖZ, EA veya DİL puanımla bir lisans programına yerleşmek için tercihte bulunabilir miyim?
2021-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile adayların 2021 yılı AYT ve YDT puanları 2022 yılında geçerli değildir. 2022-YKS'de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir programa yerleşmek isteyenlerin (2021- TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2022-AYT ve/veya 2022-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur. Ayrıca bu adaylar istedikleri takdirde 2022-TYT'ye de girebilirler.