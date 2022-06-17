Kaç dersten kalırsak sınıfta kalırız? Lisede 3 dersten kalınca ne olur 2022? Lisede iki dönemin ortalaması mı alınır?

Lise sınıf geçme nasıl olacak? Lisede sınıfta kalma var mı? Milli Eğitim Bakanlığı, liselerde sınıftan geçme ve sınıfta kalma sisteminin nasıl olacağını açıkladı. 9. 10. 11. ve 12. sınıf öğrencileri de lisede sınıf geçme nasıl olacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Lisede iki dönemin ortalaması mı alınır? Lisede 3 dersten kalınca ne olur 2022? Kaç dersten kalırsak sınıfta kalırız?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı mevzuat uyarınca, sınıfta kalma sisteminin nasıl işlediği öğrencilerle ve öğretmenlerle paylaşıldı. Bilindiği üzere, Covid-19 pandemisinin ülkemizde de görülmeye başlandığı 2020 Mart ayında uzaktan eğitime geçilmiş ve o dönem öğrenciler sınıfta kalmadan muaf tutulmuştu.
Diploma notu ise, ilk dönemde alınan puan üzerinden hesaplanmış, sınavlar da çevrim içi ortamda yapılmıştı. Fakat 2021-22 itibariyle yeniden örgün öğretime geçildi. Bu sebeple, ortalaması 45'in altındaki ortaokul öğrencileri; 50'nin altında diploma puanı olan liseliler, 3 ve daha fazla zayıfı bulunanlar ile 10 günden fazla özürsüz devamsızlığı bulunanlar sınıfta kalma sisteminin nasıl işlediğini araştırıyor.
İLKOKULDA SINIFTA KALMA VAR MI?
Sınıfta kalma uygulaması, okulöncesi ve ilkokulda eğitim gören öğrencileri kapsamıyor. İlkokul 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıftaki yüz binlerce talebe, öğretmenlerinin değerlendirmeleri ve sınavlarda aldıkları puanlarla sınıf geçebiliyor.
Ancak, ortaokul ve lise kademesinde farklı bir uygulama mevcut.
ORTAOKUL ve LİSEDEKİ SINIFTA KALMA SİSTEMİ
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı yönerge doğrultusunda, ortaokul ve lise kademesindeki öğrenciler için sınıfta kalma uygulaması geçerliliğini koruyor. 2019-20 ve 2020-21 Eğitim-Öğretim dönemlerinde Covid-19 kaynaklı sınıfta kalmadan muaf tutulmuştu. Örgün öğretime geçtiğimiz 2021-22 dönemiyle beraber sınıfta kalma tekrardan yürürlüğe koyuldu.
Buna göre, ortaokuldaki öğrenciler ortalamalarının 45'in altında olması halinde Şube Öğretmenler Kurulu'na (ŞÖK) bırakılacak. ŞÖK'teki idareciler ve öğretmenler öğrencilerin geçip geçmemesine karar verecek. Ayrıca, 10 günlük özürsüz devamsızlık hakkını dolduran öğrenciler de ŞÖK'e devredilecek.
Lisede de sınıf geçme ortalaması 50'den başlıyor. Öğrenciler, 50 ortalama yaptıkları halde doğrudan bir üst sınıfa geçecek. Fakat 50'nin altında kalmaları halinde sınıf tekrarına kalacaklar. Lisede Şube Öğretmenler Kurulu minvalinde bir sistem de bulunmuyor. Bunun dışında, özürsüz devamsızlığı 10 günü aşan öğrenciler ve 3'ten fazla zayıfı bulunanlar da sınıfta bırakılacak.