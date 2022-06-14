Dünyanın en büyük dizi ve film izleme platformlarından biri olan Disney Plus'ın Türkiye fiyatları belli oldu ve üyelik alımı başladı. Peki Disney Plus neden mail gelmiyor? Disney Plus Türkçe dublaj olacak mı? Disney Plus indirimli üyelik kaç TL, aynı anda kaç kişi izleyebilir? İşte merak edilenler!
DISNEY PLUS NE KADAR?
Disney+, bu yaz yayına gireceği 42 ülke ve 11 yeni bölgenin lansman tarihlerini açıkladı. Platform, Türkiye'de 14 Haziran'da yayına başlayacak. Ayrıca Disney+ Türkiye'deki üyelik ücretini aylık 34,99 TL ya da yıllık 349,90 TL olarak belirledi.
NASIL ÜYE OLUNUR?
Disney +'a üye olabilmek www.disneyplus.com/tr-tr adresine giriş yapmak ve aylık veya yıllık paketler için ana sayfada yer alan bölümlere tıkladıktan sonra sizden istenen bilgileri tam ve doğru olarak girmeniz gerekiyor.