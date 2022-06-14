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    • Haberler
    • 14.06.2022 15:29
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    • 14.06.2022 15:29
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    Disney Plus neden mail gelmiyor? Disney Plus Türkçe dublaj olacak mı? Disney Plus indirimli üyelik kaç TL, aynı anda kaç kişi izleyebilir?

    Disney Plus Türkiye bugün itibariyle kullamına açıldı. Üyelik ücretleri açıklanan ve içerikleri belli olan Disney Plus Türkiye hakkında bazı bilgiler merak edildi. Özellikle üyelik ücretleri ve Türkçe dublaj meselesi hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Disney Plus neden mail gelmiyor? Disney Plus Türkçe dublaj olacak mı? Disney Plus indirimli üyelik kaç TL? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Disney Plus neden mail gelmiyor?

    Dünyanın en büyük dizi ve film izleme platformlarından biri olan Disney Plus'ın Türkiye fiyatları belli oldu ve üyelik alımı başladı. Peki Disney Plus neden mail gelmiyor? Disney Plus Türkçe dublaj olacak mı? Disney Plus indirimli üyelik kaç TL, aynı anda kaç kişi izleyebilir? İşte merak edilenler!

    DISNEY PLUS NE KADAR?

    Disney+, bu yaz yayına gireceği 42 ülke ve 11 yeni bölgenin lansman tarihlerini açıkladı. Platform, Türkiye'de 14 Haziran'da yayına başlayacak. Ayrıca Disney+ Türkiye'deki üyelik ücretini aylık 34,99 TL ya da yıllık 349,90 TL olarak belirledi.



    NASIL ÜYE OLUNUR?

    Disney +'a üye olabilmek www.disneyplus.com/tr-tr adresine giriş yapmak ve aylık veya yıllık paketler için ana sayfada yer alan bölümlere tıkladıktan sonra sizden istenen bilgileri tam ve doğru olarak girmeniz gerekiyor.

        DİSNEY PLUS TÜRKİYE İÇERİKLERİ NELER?

        Disney Plus Türkiye pazarı için birçok özel proje hazırladı. Bu projelerden ilki ise Kaçış oldu.

        Türkiye tanıtım fragmanında Cansu Dere, Can Yaman, Aras Bulut İynemli, Buğra Gülsoy, Aslı Evren, Hande Erçel, Eda Ece, Halit Ergenç ve Engin Akyürek gibi birçok ünlü ismin yer alması da dikkatleri üzerine çekti.

        DİSNEY PLUS İÇERİKLERİ NELER?

        • Disney'den "Cruella" ve "Enkanto" gibi gişe rekorları kıran, en yeni canlı aksiyon ve animasyon filmleri

        • Pixar'ın dahi yaratıcılarından, her yaştan izleyici için "Luka" ve "Soul" gibi iç ısıtan hikayeler

        • Marvel Studios'dan mutlaka görülmesi gereken "Loki", "Hawkeye" ve "WandaVision" gibi orijinal içerikler

        • "Obi-Wan Kenobi" ve "The Mandalorian" gibi çok çok uzak bir galaksiden destansı hikayeler

        • Korkusuz National Geographic kaşifleri eşliğinde aydınlatıcı belgeseller

        • Herkesin konuştuğu "The Dropout", "How I Met Your Father" gibi orijinal içerikler ve bir solukta yeniden izlenebilecek "How I Met Your Mother" ve "The Walking Dead" gibi dünyaca ünlü fenomen diziler bulunuyor.
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        Haberler Haberler Disney Plus neden mail gelmiyor? Disney Plus Türkçe dublaj olacak mı? Disney Plus indirimli üyelik kaç TL, aynı anda kaç kişi izleyebilir?
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