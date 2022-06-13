aksis.istanbul.edu tr: AUZEF bütünleme sınavları ne zaman? 2022 İÜ AUZEF telafi sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

AUZEF Bütünleme Sınav Merkezi Tercihi Ne Zaman?

İstanbul Üniversitesi AUZEF'ten yapılan bütünleme sınavı için yapılacak tercih işlemleri heyecanla bekleniyor. Bu nedenle öğrencilerin en merak ettiği sorulardan biri de AUZEF bütünleme sınav merkezi tercihi ne zaman sorusu yer aldı. Sınav merkezi tercihleriyle ilgili olarak yapılan açıklamada "Değerli Öğrencilerimiz, 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı Telafi Sınavı (Bütünleme) için sınav merkezi tercihinizi 13 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden yapabilirsiniz." İfadeleri kullanıldı.