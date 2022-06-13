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    • Haberler
    • 13.06.2022 14:32
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    • 13.06.2022 14:32
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    aksis.istanbul.edu tr: AUZEF bütünleme sınavları ne zaman? 2022 İÜ AUZEF telafi sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

    AUZEF sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler bütünleme sınavları hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında AUZEF bütünleme sınavı ne zaman sorusu yer aldı. Konuyla ilgili olarak öğrenciler arama motorlarına yöneldi. Peki, AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? AUZEF bütünleme sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler…

    takvim.com.tr
    AUZEF bütünleme sınavları ne zaman?

    İstanbul Üniversitesi AUZEF öğrencileri 5 Haziran günü gerçekleştirilen final sınavının sonuçlarını bekliyordu. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından öğrenciler gözünü bütünleme tarihlerine çevirdi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında AUZEF bütünleme sınavı ne zaman ve AUZEF bütünleme sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak sorusu yer aldı. AUZEF bütünleme sınavı giriş yerleri ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

    AUZEF Bütünleme Sınavı Ne Zaman?

    AUZEF bütünleme sınavı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Final sınavlarının açıklanmasının ardından en sık aratılanlar arasında AUZEF bütünleme sınavı ne zaman sorusu yer aldı. İstanbul üniversitesi AUZEF 2021-2022 Eğitim-Öğretim bahar dönemi final sınavlarının açıklanmasıyla öğrenciler bütünleme sınavları için hazırlıklara başladı. AUZF bütünleme sınavları 02-02 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak. Mezuniyet üç ders sınavının ise 24 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirileceği belirtildi.

    AUZEF Bütünleme Sınav Merkezi Tercihi Ne Zaman?

    İstanbul Üniversitesi AUZEF'ten yapılan bütünleme sınavı için yapılacak tercih işlemleri heyecanla bekleniyor. Bu nedenle öğrencilerin en merak ettiği sorulardan biri de AUZEF bütünleme sınav merkezi tercihi ne zaman sorusu yer aldı. Sınav merkezi tercihleriyle ilgili olarak yapılan açıklamada "Değerli Öğrencilerimiz, 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı Telafi Sınavı (Bütünleme) için sınav merkezi tercihinizi 13 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden yapabilirsiniz." İfadeleri kullanıldı.

        2022 AUZEF Sınav Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

        2022 AUZEF sınav sonuçlarının nereden öğrenileceği de oldukça araştırılıyor. Arama motorlarına yönelen öğrencilerin en sık arattığı sorulardan biri de 2022 AUZEF sınav sonucu nasıl öğrenilir sorusu oldu. İstanbul üniversitesi AUZEF 2021-2022 Eğitim-Öğretim güz ve bahar dönemi için sınav sonuçlarını https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden öğrenebilirsiniz. AKSİS giriş ekranına ulaşım sağladıktan sonra kullanıcı adı ve şifre bilgileriniz ile giriş yapabilirsiniz. Bütünleme sınavının soru ve cevapları da aynı adres üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir.

        AUZEF Telafi Sınavına Kimler Giriş Yapabilir?

        AUZEF telafi sınavına giriş yapmak için gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Final sınavından FF, DD ve DC alanlar sistem tarafından otomatik bir şekilde telafi sınavına yönlendirilmektedir. Dersten FF alan öğrencinin telafi sınavına girmesi zorunlu tutulmaktadır. DD ve DC harf notuna sahip öğrenciler ise koşullu geçiş sayılır. Telafi sınavına girmek öğrencilerin tercihine bağlı bırakılmıştır. Puanını yükseltmek isteyen öğrenciler koşullu geçtiği zaman telafi sınavına girerek ortalamalarını yükseltebilirler.
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        Haberler Haberler aksis.istanbul.edu tr: AUZEF bütünleme sınavları ne zaman? 2022 İÜ AUZEF telafi sınavı giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
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