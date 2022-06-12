Orta dereceli okullar ne demek? Ankara'da 13 Haziran Pazartesi yarın ders var mı? Tatil edilen ilçeler tam listesi: Akyurt, Polatlı, Yenimahalle...

Orta dereceli okullar ne demek? Ankara'da 13 Haziran Pazartesi yarın ders var mı? soruları Ankara'da eğitim gören milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velisi tarafından araştırılıyor. Başkentte sel nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle sağanağa ve sele teslim olan kentte son olarak Akyurt'ta bir kişinin elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. Polatlı ilçesinde ve Esenboğa Havalimanı'nın üzerinde de hortum oluştu. Hortumun oluşması vatandaşlarda paniğe yol açarken, bazı uçakların piste iniş yapamadığı için çevre illerde bulunan havalimanlarına indiği öğrenildi. İşte son gelişmeler ve Ankara'da yüz yüze eğitimde son durum...
ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ OLDU?
Ankara Valisi Vasip Şahin tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklama şöyle;
''Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için İlimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir.''
ORTA DERECELİ OKULLAR NE DEMEK?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ortaokul, lise, ilköğretmen okulu, ticaret lisesi, imam-hatip okulu, teknisyen okulu, kılgılı sanat okulu ve her türlü sanat enstitüleri ile benzerleri ve bunların dengi özel okullardan herhangi birine verilen genel ad.
İLK DERECELİ OKUL NEDİR?
İlkokul, çocukların okul öncesi eğitiminden sonra başlayacağı ilköğretimi ifade eder. Beşinci sınıfa kadar olan eğitim dönemini kapsar.
ANKARA'DA SELDE SON DURUM!
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Akyurt'ta meydana gelen sel dolayısıyla itfaiyeye ve AFAD Ankara'ya toplamda 774 ihbar ulaştığını açıkladı.
AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ankara'da meydana gelen son yağışlar sonrasında İtfaiyeye ve AFAD Ankara'ya toplamda 774 ihbar ulaşmıştır. Ekiplerimiz bölgeye sevk edilerek çalışmalarına başlamıştır. TAMP kapsamındaki afet grupları AFAD Koordinasyon Merkezi'nde toplanmıştır. Sel ve su baskınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.