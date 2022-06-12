Orta dereceli okullar ne demek? Ankara'da 13 Haziran Pazartesi yarın ders var mı? Tatil edilen ilçeler tam listesi: Akyurt, Polatlı, Yenimahalle...

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ OLDU?

Ankara Valisi Vasip Şahin tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklama şöyle;

''Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın gün boyu yoğun yağış beklendiğinden öğrencilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için İlimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir.''

ORTA DERECELİ OKULLAR NE DEMEK?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ortaokul, lise, ilköğretmen okulu, ticaret lisesi, imam-hatip okulu, teknisyen okulu, kılgılı sanat okulu ve her türlü sanat enstitüleri ile benzerleri ve bunların dengi özel okullardan herhangi birine verilen genel ad.

İLK DERECELİ OKUL NEDİR?

İlkokul, çocukların okul öncesi eğitiminden sonra başlayacağı ilköğretimi ifade eder. Beşinci sınıfa kadar olan eğitim dönemini kapsar.