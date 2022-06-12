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    • Haberler
    • 13.06.2022 14:02
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    • 13.06.2022 14:02
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    Android telefonlarda acil bildirim uyarısı var mı? Androidlere AFAD hayati uyarı bildirimi neden gelmedi?

    SON DAKİKA! AFAD'dan telefonlara 'hayati uyarı bildirimi' geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından gönderilen uyarı mesajı vatandaşlar internet arama motorları aracılığı ile 'Hayati Bildirim Uyarısı' nedir? İphone- Android acil durum uyarısı nasıl açılır, nasıl kapatılır? Android telefonlarda acil bildirim uyarısı var mı? Androidlere AFAD hayati uyarı bildirimi neden gelmedi? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte son dakika gelişmenin detayları...

    İphone acil durum uyarısı nasıl açılır?

    Son dakika haberine göre AFAD cep telefonlarına uyarı tonuyla birlikte "Hayati Uyarı Bildirimi" başlığı altında bir bildirim gönderdi. Peki İphone acil durum uyarısı nasıl açılır? Android telefonlarda acil bildirim uyarısı var mı? Androidlere AFAD hayati uyarı bildirimi neden gelmedi?

    HAYATİ UYARI BİLDİRİMİ NEDİR?

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kısaca AFAD, telefonlara hayati uyarı bildirimi gönderdi.

    Uyarıda, "Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayınız" ifadelerine yer verildi.

    Gönderilen sesli uyarı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

    ANDROİDLERE AFAD HAYATİ UYARI BİLDİRİMİ NEDEN GELMEDİ?

    Bu bildirim "112" hatırlatması olarak kabul edilmektedir. Kullanıcıların meteorolojik faaliyetler sonrasında oluşabilecek problemler karşısında panik yaşamaması ve yetkili kurumları bilgilendirmesi için 112'yi araması gerektiği belirtildi.

    CEP TELEFONLARINDA ACİL DURUM UYARILARI NASIL KAPATILIR?

    Ayarlar kısmından ''Bildirimler'' kısmına girdikten sonra karşınıza çıkan ''Hayati bildirim" çubuğunu kapatırsanız bu acil durul uyarılar telefonunuza gelmez.

    Haber Alma ve Yayma Sistemi Projesi kapsamında; tehlike haber kaynağı olabilecek kurum ve kuruluşlara da birer terminal verilerek;

    Yoğun yağmur ve kar yağışı nedeniyle oluşabilecek sel, çığ düşmesi, toprak kayması gibi afetlere karşı özellikle yerleşim bölgelerinde hazırlıklı olunması bakımından yapılacak yağış uyarıları;

        Orman yangınlarından etkilenebilecek yerleşim yerlerinin boşaltılması konusunda yapılacak uyarılar;

        Yoğun yağışlar sonrasında barajlarda meydana gelebilecek taşkınlar nedeniyle etkilenebilecek yerleşim bölgelerine yapılacak uyarılar;

        Sanayi bölgelerinde üretilen, kullanılan, depolanan veya başka bölgelere sevk edilen tehlikeli ve toksik endüstriyel maddelerden kaynaklanan kaza ve sızıntılar nedeniyle meydana gelebilecek tehlike durumunda etkilenebilecek yerleşim bölgelerine yapılacak uyarılar;

        Bulaşıcı İnsan ve hayvan hastalıkları konusunda yapılacak uyarı ve karantina uygulamaları,

        Nükleer ve radyolojik kaza ve tehlike durumu nedeniyle insan ve hayvan sağlığı açısından tehlike oluşturabilecek radyasyon doz oranları konusunda yapılacak uyarılar; gibi halka yapılacak duyurulara esas teşkil etmek üzere İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri'ne aktarılıyor.

        MESAJLI UYARI SİSTEMİ

        İkaz ve alarm haberleri ile afet tehlike haberlerinin AFAD Başkanlığı'na kurulan sistem üzerinden tehdit altında kalan yerleşim bölgelerine, GSM Operatörleri aracılığıyla, cep telefonlarına ve sosyal medyaya mesaj olarak gönderilmesini sağlayacak uyarı sistemidir.

        AFAD Başkanlığı'na kurulacak bir merkezden ülkemizdeki GSM Operatörlerinin sağlayacağı Cell Broadcast (hücresel yayın sistemi) Yöntemiyle, 112. kanaldan ikaz ve alarm haberleri ile afet ve acil durum haberlerinin sirenlerin duyuru sahası dışındaki tehlike bölgelerinde yaşayan halkın cep telefonlarına mesaj gönderilmesi hedeflenmiştir.

        AFAD Başkanlığı'na kurulacak olan sistem merkezinden tehlike haber kaynağı olabilecek kurum ve kuruluşlarla da elektronik ortam üzerinden bağlantı sağlanacaktır.

        Tehlike haber kaynağı olabilecek kurum ve kuruluşlar, oluşturacakları tehlike haberlerini (halka uyarı verilmesi gereken radyasyon tehlikesi haberi veya meteorolojik tehlike haberi gibi) AFAD Başkanlığı ve GSM Operatörleri üzerinden tehlike bölgesindeki halkın cep telefonlarına 112. kanaldan mesaj göndermeleri sağlanacaktır.

        37 İLDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

        Meteoroloji, günlerdir birçok kenti kuvvetli yağışa karşı uyarıyor. Bugün de 37 kentte gök gürültülü sağanak bekleniyor.

        Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
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        Haberler Haberler Android telefonlarda acil bildirim uyarısı var mı? Androidlere AFAD hayati uyarı bildirimi neden gelmedi?
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