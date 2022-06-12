Son dakika haberine göre AFAD cep telefonlarına uyarı tonuyla birlikte "Hayati Uyarı Bildirimi" başlığı altında bir bildirim gönderdi. Peki İphone acil durum uyarısı nasıl açılır? Android telefonlarda acil bildirim uyarısı var mı? Androidlere AFAD hayati uyarı bildirimi neden gelmedi?
HAYATİ UYARI BİLDİRİMİ NEDİR?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kısaca AFAD, telefonlara hayati uyarı bildirimi gönderdi.
Uyarıda, "Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayınız" ifadelerine yer verildi.
Gönderilen sesli uyarı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
ANDROİDLERE AFAD HAYATİ UYARI BİLDİRİMİ NEDEN GELMEDİ?
Bu bildirim "112" hatırlatması olarak kabul edilmektedir. Kullanıcıların meteorolojik faaliyetler sonrasında oluşabilecek problemler karşısında panik yaşamaması ve yetkili kurumları bilgilendirmesi için 112'yi araması gerektiği belirtildi.
CEP TELEFONLARINDA ACİL DURUM UYARILARI NASIL KAPATILIR?
Ayarlar kısmından ''Bildirimler'' kısmına girdikten sonra karşınıza çıkan ''Hayati bildirim" çubuğunu kapatırsanız bu acil durul uyarılar telefonunuza gelmez.
Haber Alma ve Yayma Sistemi Projesi kapsamında; tehlike haber kaynağı olabilecek kurum ve kuruluşlara da birer terminal verilerek;
Yoğun yağmur ve kar yağışı nedeniyle oluşabilecek sel, çığ düşmesi, toprak kayması gibi afetlere karşı özellikle yerleşim bölgelerinde hazırlıklı olunması bakımından yapılacak yağış uyarıları;