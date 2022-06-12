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    • Haberler
    • 12.06.2022 21:30
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    • 12.06.2022 21:31
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    2013'te Birleşik Krallık'ta yaklaşık 2000 kişiyle yapılan araştırmada bekar kadınlar yatak çarşaflarını temiziyle yılda ortalama 26 kez değiştirirken, bekar erkekler yılda ortalama kaç kez yapmaktadır?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri," 2013'te Birleşik Krallık'ta yaklaşık 2000 kişiyle yapılan araştırmada bekar kadınlar yatak çarşaflarını temiziyle yılda ortalama 26 kez değiştirirken, bekar erkekler yılda ortalama kaç kez yapmaktadır? " sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin...

    2013’te Birleşik Krallık’ta yaklaşık 2000 kişiyle yapılan araştırmada bekar kadınlar yatak çarşaflarını temiziyle yılda ortalama 26 kez değiştirirken, bekar erkekler yılda ortalama kaç kez yapmaktadır?

    2013'te Birleşik Krallık'ta yaklaşık 2000 kişiyle yapılan araştırmada bekar kadınlar yatak çarşaflarını temiziyle yılda ortalama 26 kez değiştirirken, bekar erkekler yılda ortalama kaç kez yapmaktadır? Sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: 2013'te Birleşik Krallık'ta yaklaşık 2000 kişiyle yapılan araştırmada bekar kadınlar yatak çarşaflarını temiziyle yılda ortalama 26 kez değiştirirken, bekar erkekler yılda ortalama kaç kez yapmaktadır?

    A) 2

    B) 4

    C) 10

    D) 13

    Cevap: B

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    Haberler Haberler 2013'te Birleşik Krallık'ta yaklaşık 2000 kişiyle yapılan araştırmada bekar kadınlar yatak çarşaflarını temiziyle yılda ortalama 26 kez değiştirirken, bekar erkekler yılda ortalama kaç kez yapmaktadır?
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