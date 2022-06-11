Bekçilik başvurusu e-Devlet üzerinden nasıl yapılır? Bekçilik şartları nelerdir?

👉2022 Bekçilik Şartları Nelerdir?
Bekçi olma koşulları, güncel olarak 2022 yılı için şöyle belirlenmiştir:
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
• En az lise veya dengi okullardan mezunu olmak (Üniversite mezuniyeti bekçilik için engel bir durum teşkil etmez.)
• En az 167 cm boyunda olmak
• Beden kitle indeksinin 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olması
• Askerliğini yapmış olmak
• Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak
• Silah taşıma engeline sahip olmamak
• Memur olmaya engel bir durumda olmamak
• Türk toplum ahlak anlayışına göre kötü şöhretli olarak tanınmamak
• Sağlık şartlarını yerine getirmek
• Daha önce ve şu anda alkol ya da uyuşturucu tedavisi görmemiş olmak
• Geçmişte zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı fiilden dolayı hapis cezası almamış ve hapiste yatmamış olmak
• Bekçi adayının ve eğer medeni durumu evli ise eşinin genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam etmiyor olması ile beraber, başvuruda bulunacak olan kişilerin ve eşlerinin daha önce de bu suçlardan biri dolayısıyla hapis yatmamış olması
👉Bekçilik Başvurusu e-Devlet Üzerinden Nasıl Yapılır?
Bekçi olmak isteyen kişilerin e-devlet sistemine girdikten sonra "Polis Akademisi Başkanlığı" sekmesine girmeleri gereklidir. Bu sayfa üzerinden, belirli tarih aralıklarında açılmış olan bekçilik başvurularının takip edilmesi ve gerekli olan adımların izlenmesi ile başvuruları tamamlanır. E-devlet üzerinden başvuru yapan adayların başka bir işlem yapmasına da gerek yoktur.
👉Bekçi Maaşı Ne Kadardır?
Bekçilerin aylık maaşları, mezuniyet derecelerine göre değişiklik gösterir. 2022 yılının ilk 6 aylık yarısı için bekçi maaşları, şöyle belirlenmiştir:
• İlkokul mezunu bekçi maaşı: 6.535 TL
• Lise mezunu bekçi maaşı: 6.767 TL
• Üniversite mezunu bekçi maaşı: 7.707 TL
👉Bekçilik Başvurusu İçin Hangi Evraklar Gereklidir?
Bekçilik başvurusu yapabilmek için talep edilen evraklar, şöyle sıralanmıştır:
• Sağlık bilgilendirme formu
• Sınav başvurusuna ilişkin dilekçe
• Mezun olunan kuruma ait diploma belgesi
• Yaş düzelttirme formu (Gerekli olduğu durumlarda)
• Sınav ücretinin yatırıldığı kanıtlar nitelikte belge (banka dekontu)
• Son 1 yılda çekilmiş olan, güncel 4 adet biyometrik fotoğraf
• Başvuru yapılan ilde 1 yıldır ikamet edildiğini kanıtlayan ikamet belgeleri
• Askerlik hizmetinin tamamlandığına dair asıl belge ve 1 adet kopyası
• Yeni nesil nüfus cüzdanı, pasaport belgesi ya da sürücü ehliyet belgesi
Bu belgelerin tümü, yalnızca yüz yüze yapılacak olan başvurularda talep edilir. Online olarak internetten yapılacak olan başvurularda kişilerin yalnızca bu evrakları Polis Akademisi ile paylaşmaları talep edilir.
👉2022'de Yapılacak Bekçi Alımı Kaç Kişi?
Güncel olarak yapılacak olan bekçilik alımının 3.250 kişi olacağı duyurulmuştur. Bu bekçilerin tümü, 81 ile alınacaktır ve hangi ile kaç bekçi alınacağı il valiliklerine gönderilmiş olan duyuru ile belirlenmiştir.
👉Bekçilerin Çalışma Saatleri Ne Zamandır?
Bekçilerin çalıştıkları saat aralıkları, genellikle görev yaptıkları ilin güneş doğuş ve batış saatlerine göre belirlenir. Ancak Türkiye'nin genelinde bekçilik yapan kişiler için, ortak olarak 19.00- 07.00 saatleri arasın çalışma saati olarak belirlenmiştir.