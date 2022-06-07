Mevlana İdris Zengin neden öldü, hastalığı neydi? Mevlana İdris Zengin kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Cenazesi nerede? İşte yazıları...

Mevlana İdris Zengin neden öldü, hastalığı neydi? Mevlana İdris Zengin kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Cenazesi nerede defnedilecek? soruları sıklıkla araştırılır oldu. Türk yazar ve şair Mevlana İdris Zengin'in vefat haberini öğrenenler internet arama motorlarında detayları sorgulamaya başladı. Kardeşi Salih Zengin, sosyal medya hesabından "Ah, yazmak ne zormuş! Müslüman, insan, şair, yazar ve çocukların dostu, sevgili abim Mevlâna İdris, bu gece K.Maraş'ta tedavi gördüğü hastanede Rabbine kavuştu. Allah'ım onu meleklerle karşılayıp cennet bahçelerinde ağırlasın. Acımız tarifsiz.. Hepimizin başı sağ olsun. Dua, dua, dua!" açıklamasında bulundu. İşte detaylar...
MEVLANA İDRİS ZENGİN NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?
Son dakika haberine göre şair ve yazar Mevlana İdris Zengin yoğun bakımda hayatıını kaybetti. Zengin'in bir süredir yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından ameliyat geçirdiği ve bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenildi.
MEVLANA İDRİS ZENGİN CENAZESİ NEREDE?
56 yaşında Kahramanmaraş'ta vefat eden yazarın cenaze namazı 8 Haziran Çarşamba günü Eyüp Sultan Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak. Merhumun naaşı daha sonra Mihrişah Valide Sultan Haziresi'ne defnedilecek.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Zengin'in vefatı sonrası Twitter'dan açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün vefat haberini teessürle öğrendiğim mesai arkadaşım, değerli yazar ve şair Mevlana İdris Zengin kardeşimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim taksiratını hasenata tebdil eylesin, ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun, mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
ŞENTOP: YAKIN DOSTUMU KAYBETTİM
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise; "Edebiyatımızın nahif şairi, şiir ve masallarıyla çocuklarımızı kanatlandıran yakın dostum, çalışma arkadaşım Mevlâna İdris Zengin'in vefatını büyük üzüntüyle haber aldım. Allah'tan gani rahmet, ailesine, edebiyat camiasına ve bütün milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.