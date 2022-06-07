Mevlana İdris Zengin neden öldü, hastalığı neydi? Mevlana İdris Zengin kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Cenazesi nerede? İşte yazıları...

MEVLANA İDRİS ZENGİN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDAYDI?

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 1966'da dünyaya gelen Zengin, 1989'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

YAZILARI...

İkindi Yazıları, Diriliş, Dergah, Albatros, Geniş Zamanlar ve Gerçek Hayat gibi birçok dergi ve gazetede, şiir, hikaye ve denemeleri yayımlanan Zengin, çocuk edebiyatı alanında da çok sayıda kitap kaleme aldı.

Çocuk Yayınları Danışma ve Yayın Kurulu üyeliği de yapan yazar, yazdığı çocuk kitaplarıyla 1987'de Gökyüzü Yayınları Çocuk Edebiyatı Ödülü, 1998'de Türkiye Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı Ödülü aldı. "Tuhaf Adamlar" serisindeki kitapları Almanya'daki bir yayınevi tarafından 9 dünya diline çevrilerek yayına hazırlandı.

Mevlana İdris Zengin, ayrıca "Asla ve Daima Nuri Pakdil" isimli bir belgeselin metnini yazdı ve konsept danışmanlığını yaptı. Belgesel TRT'de 2010'da yayınlandı.

Sezai Karakoç'un şiirlerinden yola çıkarak yaptığı "Gül Sesleri" isimli şiir belgeseli de 2012'de Diyarbakır'da yapılan "Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu"nda gösterilen Zengin'in, şimdiye kadar Farsça, Almanca, Arapça, Urduca, Macarca dillerine bazı kitapları çevrilerek, okurların beğenisine sunuldu.