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    • Haberler
    • 07.06.2022 13:51
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    • 07.06.2022 13:51
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    Mevlana İdris Zengin neden öldü, hastalığı neydi? Mevlana İdris Zengin kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Cenazesi nerede? İşte yazıları...

    Son dakika haberi! Yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından ameliyat geçiren ve ardından bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olan Mevlana İdris Zengin'den acı haber geldi. Zengin'in vefatını kardeşi yazar Salih Zengin duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da taziye mesajı yayımladı. Peki Mevlana İdris Zengin neden öldü, hastalığı neydi, cenazesi nerede defnedilecek? Mevlana İdris Zengin kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? İşte yazıları...

    MEVLANA İDRİS ZENGİN NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

    Mevlana İdris Zengin neden öldü, hastalığı neydi? Mevlana İdris Zengin kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Cenazesi nerede defnedilecek? soruları sıklıkla araştırılır oldu. Türk yazar ve şair Mevlana İdris Zengin'in vefat haberini öğrenenler internet arama motorlarında detayları sorgulamaya başladı. Kardeşi Salih Zengin, sosyal medya hesabından "Ah, yazmak ne zormuş! Müslüman, insan, şair, yazar ve çocukların dostu, sevgili abim Mevlâna İdris, bu gece K.Maraş'ta tedavi gördüğü hastanede Rabbine kavuştu. Allah'ım onu meleklerle karşılayıp cennet bahçelerinde ağırlasın. Acımız tarifsiz.. Hepimizin başı sağ olsun. Dua, dua, dua!" açıklamasında bulundu. İşte detaylar...

    MEVLANA İDRİS ZENGİN NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

    Son dakika haberine göre şair ve yazar Mevlana İdris Zengin yoğun bakımda hayatıını kaybetti. Zengin'in bir süredir yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından ameliyat geçirdiği ve bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenildi.

    MEVLANA İDRİS ZENGİN CENAZESİ NEREDE?

    56 yaşında Kahramanmaraş'ta vefat eden yazarın cenaze namazı 8 Haziran Çarşamba günü Eyüp Sultan Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak. Merhumun naaşı daha sonra Mihrişah Valide Sultan Haziresi'ne defnedilecek.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

    Zengin'in vefatı sonrası Twitter'dan açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün vefat haberini teessürle öğrendiğim mesai arkadaşım, değerli yazar ve şair Mevlana İdris Zengin kardeşimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim taksiratını hasenata tebdil eylesin, ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun, mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

    ŞENTOP: YAKIN DOSTUMU KAYBETTİM

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise; "Edebiyatımızın nahif şairi, şiir ve masallarıyla çocuklarımızı kanatlandıran yakın dostum, çalışma arkadaşım Mevlâna İdris Zengin'in vefatını büyük üzüntüyle haber aldım. Allah'tan gani rahmet, ailesine, edebiyat camiasına ve bütün milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

        MEVLANA İDRİS ZENGİN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDAYDI?

        Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 1966'da dünyaya gelen Zengin, 1989'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

        YAZILARI...

        İkindi Yazıları, Diriliş, Dergah, Albatros, Geniş Zamanlar ve Gerçek Hayat gibi birçok dergi ve gazetede, şiir, hikaye ve denemeleri yayımlanan Zengin, çocuk edebiyatı alanında da çok sayıda kitap kaleme aldı.

        Çocuk Yayınları Danışma ve Yayın Kurulu üyeliği de yapan yazar, yazdığı çocuk kitaplarıyla 1987'de Gökyüzü Yayınları Çocuk Edebiyatı Ödülü, 1998'de Türkiye Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı Ödülü aldı. "Tuhaf Adamlar" serisindeki kitapları Almanya'daki bir yayınevi tarafından 9 dünya diline çevrilerek yayına hazırlandı.

        Mevlana İdris Zengin, ayrıca "Asla ve Daima Nuri Pakdil" isimli bir belgeselin metnini yazdı ve konsept danışmanlığını yaptı. Belgesel TRT'de 2010'da yayınlandı.

        Sezai Karakoç'un şiirlerinden yola çıkarak yaptığı "Gül Sesleri" isimli şiir belgeseli de 2012'de Diyarbakır'da yapılan "Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu"nda gösterilen Zengin'in, şimdiye kadar Farsça, Almanca, Arapça, Urduca, Macarca dillerine bazı kitapları çevrilerek, okurların beğenisine sunuldu.
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        Haberler Haberler Mevlana İdris Zengin neden öldü, hastalığı neydi? Mevlana İdris Zengin kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Cenazesi nerede? İşte yazıları...
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