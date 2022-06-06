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    • Haberler
    • 06.06.2022 14:10
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    • 06.06.2022 14:10
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    KPSS başvurusu nasıl yapılır? Lisans, ÖABT, Alan Bilgisi KPSS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? ÖSYM KPSS tarihleri!

    KPSS başvurularında son güne gelindi. Lisans, ÖABT, Alan Bilgisi oturumları için ÖSYM'den uyarı geldi. Henüz başvuru yapmamış olan adayların bugün saat 23:59'a kadar başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Bu noktada interner arama motorlarında KPSS başvurusu nasıl yapılır? Lisans, ÖABT, Alan Bilgisi KPSS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? soruları sıklıkla araştırılır oldu. İşte başvuru hakkında tüm detaylar...

    KPSS başvurusu nasıl yapılır?

    KPSS 2022 başvuru son gün ne zaman, saat kaçta bitiyor? KPSS başvurusu nasıl yapılır? Lisans, ÖABT, Alan Bilgisi KPSS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? soruları sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılmaya başlandı. ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınavına az bir süre kala başvurular da sona eriyor. İşte ÖSYM KPSS tarihleri ve başvurular hakkında bilgiler...

    KPSS BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    KPSS Lisans, ÖABT, Alan Bilgisi oturumları için başvurular 7 Haziran 2022 tarihinde saat 23:59'da bitiyor.

    KPSS 2022 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 115,00 TL

    KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

    ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 115,00 TL

    KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

    Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

    Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

    Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

    Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

    Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

    ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

    İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

    Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

    Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

    Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

    Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile birlikte oturum sayısına bağlı olarak ne kadar ücret yatıracağını söylemeleri gerekmektedir. Adaylar, isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler. Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir. Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, Bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır.

    Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini ÖSYM'nin internet sayfasında eİŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

    Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede (KPSS-2022/2) adaydan yerleştirme ücreti alınmaz ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.

        KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

        ÖSYM KPSS BAŞVURU EKRANI

        KPSS SINAVI NE ZAMAN?

        Kamu Personel Seçme Sınavının (2022-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 31 Temmuz 2022 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 06-07 Ağustos 2022 tarihlerinde, MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu (ÖABT) 14 Ağustos 2022 tarihinde, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır. Adayların tümü, 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak olan sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir.
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        Haberler Haberler KPSS başvurusu nasıl yapılır? Lisans, ÖABT, Alan Bilgisi KPSS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? ÖSYM KPSS tarihleri!
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