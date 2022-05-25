İnstagram geri bildirim gerekli ne demek, nasıl düzeltilir? İnstagram Feedback Required ne demek Hatası İphone- Android çözümü!

Instagram, yeni 3D logo tasarımı için blog hesabında şu açıklamayı yaptı:"Aydınlatma yoluyla, gradyan, pazarlama, logo ve hatta Oluştur modu, çıkartmalar ve Instagram Hikaye halkalarında görüldüğü gibi uygulama içimizdeki keşif anlarını işaret eder. Yeniden tasarlanan gradyanımızın enerjisiyle Instagram deneyimine hayat vermekten heyecan duyuyoruz."

Instagram yeni yazı stili de getirdi!

Sosyal medya platformu yeni 3D logo tasarımının yanında ek olarak bir de Instagram Sans adını verdiği yeni yazı stili getirdi. Firma, bu yen yazı stili için dünyanın dört bir yanındaki dil uzmanlarıyla birlikte çalıştığını belirtti. Ayrıca bu yazı tipinin tasarımında da sincaplardan ilham aldığını açıkladı.