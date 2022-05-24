25 Mayıs sigaraya zam var mı, ne zaman gelecek? JTİ BAT Philip Morris ZAMLI sigara fiyat listesi... SİGARAYA 9 TL ZAM MI GELDİ?

Güncel sigara fiyat listesi merak ediliyor. Sigara tiryakileri son günlerde sılıkla JTİ, BAT, Philip Morris marka sigaralara zam gelip gelmediğini araştırıyor. Peki Marlboro, Chesterfield, Parliament, L&M, Winston ve diğer sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? SİGARAYA 9 TL ZAM MI GELDİ? 25 Mayıs sigaraya zam var mı, ne zaman gelecek? En ucuz sigara ne kadar oldu? İşte JTİ BAT Philip Morris ZAMLI sigara fiyatları...
SİGARAYA 9 TL ZAM MI GELDİ?
Sigaraya 9 TL zam geldiği iddia edilse de resmi bir açıklama bulunmuyor.
25 MAYIS 2022 GÜNCEL JTI, BAT, PHİLİP MORRİS SİGARA FİYAT LİSTESİ
İşte JTI, BAT ve Philip Morris marka sigara fiyatları listesi: Marlboro, Chesterfield, Parliament, L&M, Winston ve diğer sigara fiyatları...
Bianca - 27,00 TL
Polo (Blue, Grey) 25,00 TL
Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 29,00 TL
Camel: 26 TL
LD: 25,5 TL
Kent Blue: 24,00
Kent Slims: 27 TL
Davidoff C Line Blue - 26,00 TL
Chesterfield: 25,50 TL
Winston Slender: 26 TL
West Grey SL (Uzun) 26,00 TL
Imperial Classic Red - 26,00 TL
Winston: 27 TL
Samsun 24,00 TL
Parliament: 29,50 TL
L&M: 25,50 TL
Viceroy: 24,00 TL
Pall Mall: 24,00 TL