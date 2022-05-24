25 Mayıs sigaraya zam var mı, ne zaman gelecek? JTİ BAT Philip Morris ZAMLI sigara fiyat listesi... SİGARAYA 9 TL ZAM MI GELDİ?

Güncel sigara fiyat listesi merak ediliyor. Sigara tiryakileri son günlerde sılıkla JTİ, BAT, Philip Morris marka sigaralara zam gelip gelmediğini araştırıyor. Peki Marlboro, Chesterfield, Parliament, L&M, Winston ve diğer sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? SİGARAYA 9 TL ZAM MI GELDİ? 25 Mayıs sigaraya zam var mı, ne zaman gelecek? En ucuz sigara ne kadar oldu? İşte JTİ BAT Philip Morris ZAMLI sigara fiyatları...