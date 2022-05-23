Şah suresinin okunuşu ve Türkçe anlamı! Şah suresinin fazileti nedir? Şah suresi kaç ayetten oluşur, nasıl okunur?

Ayetler insanlık için ders niteliğindedir. Pes etmeyenlerin ve mücadele edenlerin bir gün kazanacaklarından bahseder. Her türlü zorluğun geçici olduğu söylenir. Umut ve dua ile kapıların açılıp güzelliklerin olacağı anlatılır.
Şah Suresi Kaç Ayet?
Şah suresinin ayet sayısı 8'dir.
Şah Suresi Nasıl Okunur?
Şah suresinin Arapça okunuşu şöyledir:
• Bismillahirrahmânirrahîm.
• Elem neşrah leke sadrek.
• Ve vada'na 'anke vizreke.
• Elleziy enkada zahreke.
• Ve refa'na leke zikreke.
• Feinne me'al'usri yüsren.
• İnne me'al'usri yüsren.
• Feiza ferağte fensab.
• Ve ila rabbike ferğab.
Şah Suresinin Türkçe Anlamı Nedir?
Şah suresinin Türkçe meali şöyledir:
• Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
• Senin için bağrını açmadık mı?
• İndirmedik mi senden o yükünü?
• Sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?
• Senin şanını yüceltmedik mi?
• Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.
• Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!
• Halde boş kaldığında yine kalk yorul!
• Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!