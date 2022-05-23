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    • Haberler
    • 23.05.2022 16:34
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    • 23.05.2022 16:34
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    Şah suresinin okunuşu ve Türkçe anlamı! Şah suresinin fazileti nedir? Şah suresi kaç ayetten oluşur, nasıl okunur?

    Şah suresi kısa süreler arasında yer alır. 8 ayetten oluştuğu için ezberlemesi de son derece kolaydır. Şah suresinin bahsettiği konu güçlüklerin olduğu olaylar karşısında her zaman dik durulması ve Allah’a dua edilmesi gerektiğidir. Mekke döneminde yapılan zorluklarda ve güçlü durumlarda nasıl başarılı olduğu anlatılır.

    takvim.com.tr
    Şah suresinin okunuşu ve Türkçe anlamı!

    Ayetler insanlık için ders niteliğindedir. Pes etmeyenlerin ve mücadele edenlerin bir gün kazanacaklarından bahseder. Her türlü zorluğun geçici olduğu söylenir. Umut ve dua ile kapıların açılıp güzelliklerin olacağı anlatılır.

    Şah Suresi Kaç Ayet?
    Şah suresinin ayet sayısı 8'dir.

    Şah Suresi Nasıl Okunur?
    Şah suresinin Arapça okunuşu şöyledir:
    • Bismillahirrahmânirrahîm.
    • Elem neşrah leke sadrek.
    • Ve vada'na 'anke vizreke.
    • Elleziy enkada zahreke.
    • Ve refa'na leke zikreke.
    • Feinne me'al'usri yüsren.
    • İnne me'al'usri yüsren.
    • Feiza ferağte fensab.
    • Ve ila rabbike ferğab.

    Şah Suresinin Türkçe Anlamı Nedir?
    Şah suresinin Türkçe meali şöyledir:
    • Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
    • Senin için bağrını açmadık mı?
    • İndirmedik mi senden o yükünü?
    • Sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?
    • Senin şanını yüceltmedik mi?
    • Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.
    • Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!
    • Halde boş kaldığında yine kalk yorul!
    • Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!

        Şah Suresinin Fazileti Nedir?

        Şah suresinin faziletleri şu şekildedir:
        • Hayatında darlık yaşayanlar sureyi okuduklarında bollukların olduğu bir döneme girer. Özellikle iş bulma konusunda sıkıntı yaşayanlara Allah güzel ve hayırlı iş kapıları açar. Ek gelir elde etmek isteyenler sureyi bol bol okumalıdır. Gelirlerde artış olur. Maddi olarak yaşanan sorunlar yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlar. Borçlarını ödemekte zorluk çekenler borçlarını çok daha kısa sürede ödeme imkanı bulur. Maddi anlamda zenginlik için surenin her gün düzenli şekilde okunması gerekir. Allah yılmadan dua edenlerin yanında yer alır.
        • Kalbi hüzünlü olanların içlerindeki üzüntü yok olur. Allah sureyi okuyanlara neşe ve mutluluk verir. Kendini üzgün ve mutsuz hissedenler sureyi okuduklarında rahatlar. İçlerine rahatlama gelir ve mutsuzlukları yok olur. Yaşamdan daha fazla zevk almak isteyenler namazlarda sureyi okuyabilir. Böylece okuyanlar depresif halde olmaz. Hayat enerjileri daima yerinde olur.

        • Özellikle gece gelen vesvese duygusu insanları psikolojik olarak olumsuz etkileyen duygular arasında yer alır. Bu duygulardan kurtulmak isteyenler Şah suresini okuyabilir. Gece uyumadan önce okunduğunda kötü düşüncelerden uzak kalınmasını sağlar. Uyumadan önce namazda okuyanlar içleri huzurlu bir şekilde yatar. Sadece akşamları değil aynı zamanda gündüzleri de okunabilir. Kim sureyi gün içinde okursa aklından vesvese içeren düşünceler geçmez. Sürekli olarak korku ve endişe duygularını barındıranlar sure sayesinde bu duygularından kolay bir şekilde kurtulabilir.
        • Sınavlardan ya da önemli olaylardan önce stres ve panik yaşayanlar sureyi okuyabilir. Kişilerin sakinleşmesine yardımcı olur. Stresi azaltarak işlerine daha iyi bir şekilde odaklanmalarına yardım eder. Stresli hayat yaşayanlar gün içinde daha fazla sakinleşmek için sureden destek alabilir. Duygusal olarak daha sakin kalınması sure sayesinde mümkün olur.

        • İşlerini sürekli olarak ertelemek isteyenler Şah suresiyle birlikte çalışkan olur. Erteleme alışkanlıklarını yok etmek isteyenler sureyi düzenli olarak okumalıdır. Sure önemli işlerde başarılı olunmasına da yardımcı olur. Erteleme alışkanlığını ortadan kaldırarak kişilerin işlerini tam vaktinde tamamlamasını ve başarılı olmasını destekler.
        • Kalbinden ve aklından dilek geçenlerin istedikleri sureyle birlikte kabul olur. Dileği olanlar sureyi okuyarak Allah'a dua etmelidir. Sürekli olarak okunup istekte ısrarcı olunursa Allah istekleri kabul eder. Dilek ve isteklerin hayırlı bir şekilde gerçekleşmesine katkı sağlar. Dilek kapılarını dua ve surelerle açarak isteklerin yerine getirilmesini sağlar.
        • Nefes almada sorun yaşayanlar okuduğu zaman daha rahat nefes alır. Nefes ile ilgili diğer hastalıkların iyileşmesinde de etkilidir.
        • İçinde sıkıntı hissedenler ya da kötü şeylerin olacağını düşünenler Şah suresini okumalıdır. Surecinin okunmasının ardından sıkıntılar uzaklaşır. Dua edenler kendilerini daha hafif hisseder. Başkası için okunduğunda onlarında sıkıntıları ortadan kalkar.
        • Maddi ve manevi olarak güzel ve sağlıklı bir yaşam isteyenler sureyi okumayı alışkanlık haline getirmelidir.

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        Haberler Haberler Şah suresinin okunuşu ve Türkçe anlamı! Şah suresinin fazileti nedir? Şah suresi kaç ayetten oluşur, nasıl okunur?
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