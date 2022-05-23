Şah suresinin okunuşu ve Türkçe anlamı! Şah suresinin fazileti nedir? Şah suresi kaç ayetten oluşur, nasıl okunur?

• İşlerini sürekli olarak ertelemek isteyenler Şah suresiyle birlikte çalışkan olur. Erteleme alışkanlıklarını yok etmek isteyenler sureyi düzenli olarak okumalıdır. Sure önemli işlerde başarılı olunmasına da yardımcı olur. Erteleme alışkanlığını ortadan kaldırarak kişilerin işlerini tam vaktinde tamamlamasını ve başarılı olmasını destekler.

• Kalbinden ve aklından dilek geçenlerin istedikleri sureyle birlikte kabul olur. Dileği olanlar sureyi okuyarak Allah'a dua etmelidir. Sürekli olarak okunup istekte ısrarcı olunursa Allah istekleri kabul eder. Dilek ve isteklerin hayırlı bir şekilde gerçekleşmesine katkı sağlar. Dilek kapılarını dua ve surelerle açarak isteklerin yerine getirilmesini sağlar.

• Nefes almada sorun yaşayanlar okuduğu zaman daha rahat nefes alır. Nefes ile ilgili diğer hastalıkların iyileşmesinde de etkilidir.

• İçinde sıkıntı hissedenler ya da kötü şeylerin olacağını düşünenler Şah suresini okumalıdır. Surecinin okunmasının ardından sıkıntılar uzaklaşır. Dua edenler kendilerini daha hafif hisseder. Başkası için okunduğunda onlarında sıkıntıları ortadan kalkar.

• Maddi ve manevi olarak güzel ve sağlıklı bir yaşam isteyenler sureyi okumayı alışkanlık haline getirmelidir.

