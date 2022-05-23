Nebe suresinin okunuşu ve Türkçe anlamı! Nebe suresi fazileti nedir? Nebe suresi neyden bahseder, kaç ayet?

Nebe diğer adı ile Amme Suresi, maddi zorluklar yaşayan kişiler tarafından kazanç elde etmek için okunur. Allah'ın rızasını kazanmak için de okunabilir. Ayrıca sure, her türlü kaza ve beladan kurtulmak için okunması tavsiye edilen surelerden biridir.
Nebe Suresi Kaç Ayet?
Nebe Suresinin ayet sayısı 40'tır. 40 ayetten oluşan bu sure, adını ikinci ayette yer alan "Nebe" kelimesinden almıştır. Birinci ayette yer alan "Amme" kelime ile de bilinir. Hadis kaynaklarında ise Nebe Suresinin faziletleri oldukça fazladır.
Nebe Suresi Nasıl Okunur?
Nebe Suresi Arapça okunuşu aşağıdaki gibi verilmiştir:
• Amme yetesaelune.
• Aninnebeil'azıymi.
• Elleziy hum fiyhi muhtelifune.
• Kella seya'lemune.
• Sümme kella seya'lemune.
• Elem nec'alil'arda mihaden.
• Velcibale evtaden.
• Ve halaknakum ezvacen.
• Ve ce'alna nevmekum subaten.
• Ve ce'alnelleyle libasen.
• Ve ce'alnennehare me'aşen.
• Ve beneyna fevkakum seb'an şidaden.
• Ve ce'alna siracen vehhacen.
• Ve enzelna minelmu'sırati maen seccacen.
• Linuhrice bihi habben ve nebaten.
• Ve cennatin elfafen.
• İnne yevmelfasli kane miykaten.
• Yevme yunfehu fiyssuri fete'tune efvacen.
• Ve futihatissemau fekanet ebvaben.
• Ve suyyiretilcibalu fekanet seraben.
• İnne cehenneme kanet mirsaden
• Littağıyne meaben.