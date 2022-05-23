Nebe suresinin okunuşu ve Türkçe anlamı! Nebe suresi fazileti nedir? Nebe suresi neyden bahseder, kaç ayet?

• Ancak, uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler.

• Çünkü onlar hesaba çekilmeyi ummuyorlardı.

• Ayetlerimizi de alabildiğine yalanlamışlardı.

• Biz ise, her şeyi bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da) tamamıyla sayıp tespit ettik.

• Kâfirlere şöyle denilir: "Şimdi tadın. Artık yalnızca azabınızı artıracağız."

• Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta, göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır.

• Orada ne bir boş söz işitirler ne de bir yalan.

• Bunlar kendilerine; Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahman'dan bir mükâfat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar, Ruh 'un (Cebrail'in) ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahman'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir.

• İşte bu, hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar.

• Şüphesiz biz sizi, kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkârcının, "Keşke toprak olaydım!" diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık.

