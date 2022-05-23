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    • Haberler
    • 23.05.2022 16:23
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    • 23.05.2022 16:23
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    Nebe suresinin okunuşu ve Türkçe anlamı! Nebe suresi fazileti nedir? Nebe suresi neyden bahseder, kaç ayet?

    Nebe Suresi, mushaftaki sıralamada 78. ve iniş sırasında göre ise 82.sure olarak bilinir. Mearic Suresinden sonra ve Naziat Suresinden önce Mekke’de inmiştir. Surede ölüm ötesi hayatın varlığının delillerinin bulunduğu, kıyamet, öldükten sonra dirilme ve hesap için toplanma konuları yer alır.

    takvim.com.tr
    Nebe suresinin okunuşu ve Türkçe anlamı!

    Nebe diğer adı ile Amme Suresi, maddi zorluklar yaşayan kişiler tarafından kazanç elde etmek için okunur. Allah'ın rızasını kazanmak için de okunabilir. Ayrıca sure, her türlü kaza ve beladan kurtulmak için okunması tavsiye edilen surelerden biridir.

    Nebe Suresi Kaç Ayet?
    Nebe Suresinin ayet sayısı 40'tır. 40 ayetten oluşan bu sure, adını ikinci ayette yer alan "Nebe" kelimesinden almıştır. Birinci ayette yer alan "Amme" kelime ile de bilinir. Hadis kaynaklarında ise Nebe Suresinin faziletleri oldukça fazladır.

    Nebe Suresi Nasıl Okunur?
    Nebe Suresi Arapça okunuşu aşağıdaki gibi verilmiştir:
    • Amme yetesaelune.
    • Aninnebeil'azıymi.
    • Elleziy hum fiyhi muhtelifune.
    • Kella seya'lemune.
    • Sümme kella seya'lemune.

    • Elem nec'alil'arda mihaden.
    • Velcibale evtaden.
    • Ve halaknakum ezvacen.
    • Ve ce'alna nevmekum subaten.
    • Ve ce'alnelleyle libasen.
    • Ve ce'alnennehare me'aşen.
    • Ve beneyna fevkakum seb'an şidaden.
    • Ve ce'alna siracen vehhacen.
    • Ve enzelna minelmu'sırati maen seccacen.
    • Linuhrice bihi habben ve nebaten.
    • Ve cennatin elfafen.
    • İnne yevmelfasli kane miykaten.
    • Yevme yunfehu fiyssuri fete'tune efvacen.
    • Ve futihatissemau fekanet ebvaben.
    • Ve suyyiretilcibalu fekanet seraben.
    • İnne cehenneme kanet mirsaden
    • Littağıyne meaben.

        • Labisiyne fiyha ahkaben.
        • La yezukune fiyha berden ve la şeraben.
        • İlla hamiymen ve ğassakan.
        • Cezaen vifakan.
        • İnnehum kanu la yercune hısaben.
        • Ve kezzebu biayatina kizzaben.
        • Ve kulle şey'in ahsaynahü kitaben.
        • Fezuku felen neziydekum illa 'azaben.
        • İnne lilmuttekıyne mefazen.
        • Hadaika ve a'naben.
        • Ve keva'ıbe etraben.
        • Ve ke'sen dihakan.
        • La yesme'une fiyha lağven ve la kizzaben.
        • Cezaen min rabbike 'ataen hısaben.
        • Rabbissemavati vel'ardı ve ma beynehumerrahmani la yemlikune minhu hıtaben.
        • Yevme yekumurruhu velmelaiketu saffen la yetekellemune illa men ezine lehurrahmanu ve kale savaben.
        • Zalikelyevmulhakku femen şaettehaze ila rabbihi meaben.
        • İnna enzernakum 'azaben kariyben yevme yenzurulmer'u ma kaddemet yedahu ve yekululkafiru ya leyteniy kuntu turaben.

        Nebe Suresinin Türkçe Anlamı Nedir?
        Nebe Suresinin Türkçe meali şu şekildedir:
        • Birbirlerine neyi soruyorlar?
        • Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi (mi)?
        • Hayır, ileride bilecekler.
        • Yine hayır; ileride bilecekler.
        • Biz, yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı?
        • Sizleri (erkekli-dişili) eşler hâlinde yarattık.
        • Uykunuzu bir dinlenme (sebebi) kıldık.
        • Geceyi (sizi örten) bir elbise yaptık.
        • Gündüzü de geçimi temin zamanı kıldık.
        • Üstünüze yedi sağlam gök bina ettik.
        • Alev alev yanan aydınlatıcı ve ısıtıcı bir kandil yarattık.
        • Taneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık.
        • Şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir.
        • Bu, sûra üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük gelirsiniz.
        • Gök açılır ve kapı kapı olur.
        • Dağlar yürütülür, serap hâline gelir.
        • Şüphesiz cehennem, bir gözetleme yeridir; azgınlar için, içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir.
        • Orada ne bir serinlik ve ne de içecek bir şey tadacaklar!

        • Ancak, uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler.
        • Çünkü onlar hesaba çekilmeyi ummuyorlardı.
        • Ayetlerimizi de alabildiğine yalanlamışlardı.
        • Biz ise, her şeyi bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da) tamamıyla sayıp tespit ettik.
        • Kâfirlere şöyle denilir: "Şimdi tadın. Artık yalnızca azabınızı artıracağız."
        • Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta, göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır.
        • Orada ne bir boş söz işitirler ne de bir yalan.
        • Bunlar kendilerine; Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahman'dan bir mükâfat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar, Ruh 'un (Cebrail'in) ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahman'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir.
        • İşte bu, hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar.
        • Şüphesiz biz sizi, kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkârcının, "Keşke toprak olaydım!" diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık.

            Nebe Suresinin Fazileti Nedir?
            Nebe Suresinin faziletleri şu şekildedir:
            • Nebe Suresini okuyan kişilere dağların ağırlığı kadar sevap verileceği rivayet edilir.
            • Nebe Suresini okumak, rızkı arttırmayı sağlarken aynı zamanda geçim zorluğunu azaltır.
            • Nebe Suresini okuyan kişilere cennette gideceği yer gösterilir.
            • Kişi, kıyamet gününde korkusuz olur.
            • Allah'a daha yakın olmayı sağlar.
            • Allah'ın koruması altında olmayı sağlar.
            • Kaza, tehlike ve belalardan korur.
            • Helal kazanç kazanmayı sağlar. Haram kazançtan uzak tutar.
            • Sureyi okuyan kişinin vücudu nurla kaplanır.



            Nebe Suresi Neden Bahseder?
            Nebe Suresinin bahsettiği konu genel itibariyle kıyamet gününden bahsedilir. Sure içerisinde ağırlıklı olarak kıyamet gününden bahsedilerek aynı zamanda öldükten sonra dirilme, hesap verme ve ceza gibi konulardan da söz edilir. Allah'ın varlık ve kudretini gösteren deliller ve melekler de sure içerisinde bahsedilen konular arasında yer alır.
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            Haberler Haberler Nebe suresinin okunuşu ve Türkçe anlamı! Nebe suresi fazileti nedir? Nebe suresi neyden bahseder, kaç ayet?
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