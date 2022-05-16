MEB yaz okulu hangi sınıfları kapsayacak? Yaz okulunda hangi dersler yer alacak? BİLSEM yaz okulu ne zaman açılacak 2022?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklama geldi. Özer, "İlk kez bu yaz itibariyle BİLSEM'lerde, sadece BİLSEM'lere seçilmiş öğrencilere değil, tüm öğrencilerimize yaz okulu açacağız. Bu kapsamda tüm öğrencilerimize bilim ve sanatla ilgili hazırlamış olduğu programı paylaşacaklar." ifadelerine yer verdi. Peki, BİLSEM yaz okulu ne zaman açılacak 2022? MEB yaz okulu hangi sınıfları kapsayacak? Yaz okulunda hangi dersler yer alacak? İşte merak edilenler haberimizde!
YAZ OKULU HANGİ SINIFLAR İÇİN AÇILACAK?
Yaz okulu, 2. sınıf ile 12. Sınıfa kadar tüm öğrencileri kapsamakta.
YAZ OKULUNDA HANGİ DERSLER OLACAK?
Yaz okulunda bilim ve sanat dersleri açılacak. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına Bilim ve Sanat programı dahil oluyor.