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    • Haberler
    • 17.05.2022 08:58
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    • 17.05.2022 08:59
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    MEB yaz okulu hangi sınıfları kapsayacak? Yaz okulunda hangi dersler yer alacak? BİLSEM yaz okulu ne zaman açılacak 2022?

    MEB yaz okulu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamasında yaz okulu hakkında bilgi verdi ve hangi sınıfa giden öğrenciler için yaz okulu açılacağını duyurdu. Peki, BİLSEM yaz okulu ne zaman açılacak 2022? MEB yaz okulu hangi sınıfları kapsayacak? Yaz okulunda hangi dersler yer alacak?

    takvim.com.tr
    BİLSEM yaz okulu ne zaman açılacak 2022?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklama geldi. Özer, "İlk kez bu yaz itibariyle BİLSEM'lerde, sadece BİLSEM'lere seçilmiş öğrencilere değil, tüm öğrencilerimize yaz okulu açacağız. Bu kapsamda tüm öğrencilerimize bilim ve sanatla ilgili hazırlamış olduğu programı paylaşacaklar." ifadelerine yer verdi. Peki, BİLSEM yaz okulu ne zaman açılacak 2022? MEB yaz okulu hangi sınıfları kapsayacak? Yaz okulunda hangi dersler yer alacak? İşte merak edilenler haberimizde!

    YAZ OKULU HANGİ SINIFLAR İÇİN AÇILACAK?

    Yaz okulu, 2. sınıf ile 12. Sınıfa kadar tüm öğrencileri kapsamakta.

    YAZ OKULUNDA HANGİ DERSLER OLACAK?

    Yaz okulunda bilim ve sanat dersleri açılacak. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına Bilim ve Sanat programı dahil oluyor.

        YAZ OKULU NEDİR?

        Bakan Özer, "İlk kez bu yaz itibariyle BİLSEM'lerde, sadece BİLSEM'lere seçilmiş öğrencilere değil, tüm öğrencilerimize yaz okulu açacağız. Bu kapsamda tüm öğrencilerimize bilim ve sanatla ilgili hazırlamış olduğu programı paylaşacaklar.

        Biz artık MEB olarak sadece akademik eğitim öğretim yılına değil 12 aya bakacağız." Açıklamalarında bulundu.
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        Haberler Haberler MEB yaz okulu hangi sınıfları kapsayacak? Yaz okulunda hangi dersler yer alacak? BİLSEM yaz okulu ne zaman açılacak 2022?
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