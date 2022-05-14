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    • Haberler
    • 14.05.2022 15:17
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    • 14.05.2022 15:18
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    Kurban Bayramı 2022 ne zaman? Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? Kurban Bayramı hangi ayda, tarihte, günde idrak edilecek?

    Tüm illerden Müslüman vatandaşlar Kurban Bayramı 2022 ne zaman? Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırıyor. Ramazan Bayramı'nın idrak edilmesinin ardından gözler ikinci dini bayramımız olan, kurban kesme ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı'na çevrildi. Peki Kurban Bayramı hangi ayda, tarihte, günde idrak edilecek? Kurban ibadetini kimlerin yapmakla yükümlü olduğu ve diğer tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Kurban Bayramı 2022 ne zaman?

    Kurban Bayramı 2022 ne zaman? Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? Kurban Bayramı hangi ayda, tarihte, günde idrak edilecek sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ramazan Bayramı sonrasında Kurban Bayramı hakkında bilgiler araştırma konusu oldu, kurban keseceklerin dikkat etmesi gereken noktaları haberimizde derldik. İnceleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz.

    KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?

    2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.

    Kurban Bayramı arifesi: 8 Temmuz Cuma

    Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

    Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

    Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

    Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

        Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

        Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

        Yolcunun kurban kesmesi gerekir mi?

        Yolcu (seferî), kurban kesmekle mükellef değildir (el-Fetâva'l-Hindiyye, V, 576). Ancak kesmesi hâlinde sevabını kazanır. Kişi, kurbanını ikamet ettiği yerde kesebileceği gibi, bayram dolayısıyla veya başka bir sebeple gitmiş olduğu yerde de kesebilir. Seferî olması, kurban kesmesine ve kestiği kurbanın makbul olmasına engel değildir.
        Seferî iken kurban kesenler; bayram günleri içinde memleketlerine dönerlerse, yeniden kurban kesmeleri gerekmez. Kurban bayramının başında mukim iken kurban kesmeden bayram günlerinde sefere çıkana da vacip olmaz. Sefer hâlinde iken kurban kesmeyip de bayram günlerinde memleketlerine dönenlerin kurban kesmeleri gerekir (Kâsânî, Bedâi', V, 63).
        Başta Şâfiî mezhebi olmak üzere kurbanın sünnet olduğu görüşünde olanlara göre, seferîlik durumunda da aynı hüküm geçerlidir (Nevevî, el-Mecmû', VIII, 383).

        Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?

        Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

            Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir?
            Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
            a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
            b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.
            c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
            d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
            f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.
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