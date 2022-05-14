Kurban Bayramı 2022 ne zaman? Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? Kurban Bayramı hangi ayda, tarihte, günde idrak edilecek sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ramazan Bayramı sonrasında Kurban Bayramı hakkında bilgiler araştırma konusu oldu, kurban keseceklerin dikkat etmesi gereken noktaları haberimizde derldik. İnceleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?
2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecek. 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.
Kurban Bayramı arifesi: 8 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı