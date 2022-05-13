Hac kurası yapılacak mı, ne zaman? Hacca ne zaman gidilecek? 2022 hac ve umre tarihleri nedir? Diyanet İşleri Başkanlığı açıklaması...

Milyonlarca Müslüman vatandaşlar tarafından Hacca ne zaman gidilecek? 2022 hac ve umre tarihleri nedir sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Koronavirüs pandemisinden dolayı iki senedir yapılamayan hac ibadetinin 2022 yılında yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları kura çekimi hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki Hac kurası yapılacak mı, ne zaman? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı açıklaması...
HAC KURASI YAPILACAK MI 2022?
En son 2 sene önce yapılan hac kurası bu yıl için geçerli olacak ve 2020 yılında pandemi sebebiyle gidemeyen vatandaşlar hac ibadetini bu yıl yerine getirebilecek.
HAC VE UMRE TARİHLERİ 2022 NE ZAMAN?
2022 yılı hac ve umre hususlarında değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, hac seyahatlerinin 7 Haziran 2022 tarihinden itibaren, Şevval ayı umre turlarının ise 2 Mayıs 2022 tarihinden itibaren başlaması hususları kararlaştırıldı.
-2022 yılında hacca gideceklerin Suudi Arabistan makamlarınca bildirilen hususlar çerçevesinde belirlenmesi,
Kayıt hakları 2020 yılından devredilen hac yolcularının;