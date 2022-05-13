Hac kurası yapılacak mı, ne zaman? Hacca ne zaman gidilecek? 2022 hac ve umre tarihleri nedir? Diyanet İşleri Başkanlığı açıklaması...

- 25 Nisan - 4 Mayıs tarihleri arasında hacca gidip gitmemesine ilişkin tercihlerinin alınması,

- 65 yaş altı hac yolcularına kesin kayıt hakkı verilmesi ve bunlara 2023 yılına erteleme hakkı verilmemesi,

- 65 yaş üstü hac yolcularının kayıt haklarının 2021 yılında alınan karar çerçevesinde 2023 yılına ertelenmesi,

- Kayıt bağlantılarında 65 yaş üstü ve altı hac yolcularının bir arada bulunması durumunda 65 yaş altı yolcuların;

-Talep etmesi halinde bağlantısından koparılarak hacca gidebilmesi,

-2023 yılına ertelemek isteyenlerin ise haklarının 2021 yılında alınan karar çerçevesinde 2023 yılına ertelenmesi,

- Hac yolcularına yurt içinde ve yurt dışında verilecek eğitim, rehberlik, konaklama ve diğer hizmet kalemlerine ilişkin hususlar kararlaştırılmıştır.