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    • Haberler
    • 12.05.2022 16:48
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    • 12.05.2022 16:48
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    Canan Kaftancıoğlu tutuklandı mı? Kaç yıl ceza aldı? CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Canan Kaftancıoğlu'na 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı. Yargıtay CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na iki suçtan verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasını ise bozdu. Son dakika haberin ardından Canan Kaftancıoğlu tutuklandı mı? Kaç yıl ceza aldı? Canan Kaftancıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları gündeme geldi. İşte son gelişmenin detayları...

    Canan Kaftancıoğlu tutuklandı mı? Kaç yıl ceza aldı?

    Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararı sonrası bir çok soru gündeme geldi. Son dakika haberine göre Kaftancıoğlu'na beş ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümü onandı, iki suçtan verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezası ise bozuldu. Peki Canan Kaftancıoğlu tutuklandı mı? Kaç yıl ceza aldı? Canan Kaftancıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

    CANAN KAFTANCIOĞLU TUTUKLANDI MI?

    2012-2017 yılları arasındaki Twitter paylaşımları nedeniyle hakkında dava açılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2019'daki yargılama sonucunda beş ayrı suçtan toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

    Bu kapsamda "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay, "kamu görevlisine alenen hakaret etme" suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret etme" suçundan 2 yıl 4 ay, "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" suçundan 1 yıl 8 ay, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan ise 2 yıl 8 ay hapis cezası alan Kaftancıoğlu'nun dosyası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin de kararı onaması sonrası Yargıtay'a taşınmıştı.

    İşte son durum...

    YARGITAY'DAN KISMEN ONAMA, KISMEN BOZMA KARARI

    Yargıtay 3. Ceza Dairesi, temyiz incelemesini tamamladı. Daire, 10 Mayıs tarihli kararında Kaftancıoğlu'na üç suçtan verilen cezayı onarken, iki suçtan verilen hapis cezasını ise bozdu.

    Buna göre, Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine alenen hakaret etme" suçundan verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" suçlarından verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını onadı. Yargıtay, Kaftancıoğlu'na "Cumhurbaşkanına alenen hakaret etme" suçundan verilen 2 yıl 4 aylık hapis cezasını ise 1 yıl 9 aya indirdi ve "düzeltilerek onanmasına" hükmetti. Böylece Kaftancıoğlu'nun toplam üç ayrı suçtan aldığı 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezaları onandı.

    İKİ SUÇTAN VERİLEN 4 YIL 2 AYLIK CEZA BOZULDU

    Yargıtay, Kaftancıoğlu'na "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından verilen toplam 4 yıl 2 aylık hapis cezasını ise bozdu.

    Kararda, Kaftancıoğlu'nun Sakine Cansız paylaşımının "terör örgütü propagandası" suçunu oluşturmayacağı belirtildi.

    "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan verilen cezaya ilişkin bozma gerekçesinde ise Kaftancıoğlu'nun "muhalif kimliği ile bilindiği"ne vurgu yapıldı. Dava konusu paylaşımlarının bütününün nazara alındığında; esas itibariyle "objektif ve tarafsızlıktan uzak, incitici, saygınlığı zedeleyici, rahatsız edici" sözlerinin suçun unsuru olan açık ve yakın tehlike hususu da nazara alındığında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek suçu"nu oluşturmayacağı ifade edildi.

        CHP İSTANBUL İL BAŞKANI CANAN KAFTANCIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

        1972'de dünyaya geldi. Ordu'nun Mesudiye ilçesi, Çiftlik Sarıca köyünde, ilkokul öğretmeni bir baba ve ev hanımı bir annenin ikinci çocuğu olarak doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ordu'da tamamladıktan sonra 1995'te İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nda vaka taraması yaptığı "İşkence Olgularının Adli Tıbbi Değerlendirilmesi" teziyle ihtisasını tamamladı. Sivas Suşehri Devlet Hastanesi'nde acil hekimi olarak görev yaptığı dönemde Dr. Ali Naki Kaftancıoğlu ile tanıştı ve 2001 evlendi.

        2011-2012 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul basın, kültür ve iletişimden sorumlu il başkan yardımcılığı, 2012-2014 yıllarında ise il başkan vekilliği görevlerini yaptı. 2014 Seçimlerinde Maltepe belediye başkan adayı oldu. 13 Ocak 2018'de yapılan CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde İstanbul il başkanı seçildi.

        Toplumsal Bellek Platformu'nun kurucuları arasında yer aldı. Faili meçhul cinayetleri işlediği "Benim Babam Bir Kahramandı" isimli derleme kitabı bulunmaktadır. Ümit Kaftancıoğlu Öykü Yarışması düzenleme komitesindedir. Birleşik Haziran Hareketi Yürütme Kurulu üyesidir.

        Ümit Kaftancıoğlu'nun oğlu Ali Naki Kaftancıoğlu ile evlidir Çağım Işık isminde bir kızı vardır.
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        Yargıtay’dan flaş Kaftancıoğlu kararı
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