Papatya sabunu ne işe yarar, faydaları nelerdir? Papatya sabunu nasıl kullanılır? Papatya sabununun içeriğinde neler var?

Papatya Sabunu Hangi Cilt Tiplerinde Kullanılır?

Papatya sabununun kullanılacağı cilt tipleri için bir ayrım bulunmamaktadır. Her cilt tipi rahatlıkla kullanım sağlayabilir. Özellikle, hassas ve alerjik cilt yapısına sahip kişilerin kullanımı için de oldukça uygun olan bir sabundur. Bütün saç tipleri için kullanıma uygundur.

Papatya Sabununun İçeriğinde Neler Var?

Papatya sabununun içeriği, papatya özlerinden oluşmaktadır. Tamamen doğal içerikler kullanılarak olarak üretilmiş bir sabundur. Papatyanın yağı da sabun içerisinde yer almaktadır. Meşe külü ve zeytinyağı içerikleri ile geliştirilmiştir. Zeytinyağı içeriği sayesinde, saçlarda parlak görünüm elde edilmektedir. Sabun içerisinde kimyasal bileşenlere yer verilmemiştir.