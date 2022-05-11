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    • Haberler
    • 11.05.2022 16:12
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    • 11.05.2022 16:12
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    Papatya sabunu ne işe yarar, faydaları nelerdir? Papatya sabunu nasıl kullanılır? Papatya sabununun içeriğinde neler var?

    Papatya sabunu, cilt ve saçlarda birçok etkiye sahiptir. Sağladığı faydalar sayesinde, daha sağlıklı bir cilt ve saç yapısına kavuşabilirsiniz. Eski senelerden beri kişisel cilt bakımı alanında ve tedavilerde sıklıkla kullanılan bir sabundur. Mısır döneminde kadınların güzellik sırlarından birisi olarak bilinmektedir.

    takvim.com.tr
    Papatya sabunu ne işe yarar, faydaları nelerdir?

    Papatya sabunu, ciltte oluşan yaraları kolaylıkla iyileştirir. Cilt hastalıklarında doğal bir tedavi yöntemi olarak kullanılır. Saç bakımında da oldukça güzel etkileri vardır. Saçların bakımı için ihtiyacınız olan mineralleri barındırır. Oluşan iltihapları kurutmaya fayda sağlamaktadır. Hoş kokusu işe kullanırken sizi rahatsız etmez. Cildinize rahatlığı ve ferahlığı aynı anda sunar. Cildin hava almasına imkan tanır. Saç derisinin daha iyi hava almasını sağlar ve dökülen saçların tekrardan çıkma sürecini hızlandırır.

    Papatya Sabununun Faydaları Nelerdir?

    Papatya sabununun faydalarına değinecek olursak, belli başlı özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz;

    • Cildin nem oranının dengelenmesine yardımcı olur.

    • Göz kapaklarında oluşan iltihapların kurutulması için kullanılır.

    • Sedef hastalarının tedavilerinde yardımcı olarak kullanılabilir.

    • Ciltte oluşan egzamaların azaltılmasını sağlar.

    • Mantar oluşumunda iyileşme sürecinde yardımcı olur.

    • Yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar.

    • Ciltte oluşan kararma ve lekeleri azaltır.

    • Cilt tonunu eşitlemeye imkan sağlar.

    • Selülit görünümünü azaltır.

    • Gözaltı torbalarının iyileşmesine fayda sağlar.

    • Ciltte oluşan kaşıntıları hafifletir.

    • Saçta oluşan egzamayı azaltır.

    • Saça parlak bir görüntü katar.

    • Saçlarda daha dolgun bir görünüm elde etmenizi sağlar.

    • Saçlarınızda papatya kokusu etkisi bırakır.

    • Saçların köküne kadar etki ederek kepeklenme ve dökülme problemini ortadan kaldırır.

    • Saç köklerini güçlendirmektedir.

    • Cilde derinlemesine etki ederek, gözeneklerin açılmasını sağlar.

    • Peeling etkisi ile cildinizin yenilenmesine yardımcı olur.

    • Saçlarda kırık oluşumunun önüne geçer.

    • Yüzde oluşan yorgun görünümü azaltır.

    • Güneşten oluşan kızarık görünümü ortadan kaldırır.

        • Anti-bakteriyel özelliği ile ciltte sivilce ve akne oluşumunu önler.

        • Işıltılı görünüme sahip sağlıklı bir yüze sahip olmanızı sağlar.

        • Göz çevresinde oluşan kırışıklıkların azaltılması ve tekrar oluşumunun önlenmesini sağlar.

        • Sakinleştirici özeliği sayesinde, anksiyete gibi psikolojik problemlere iyi gelen bir kokusu vardır.


        Papatya Sabunu Nasıl Kullanılır?

        Papatya sabununun kullanımı, kullanılacak alana göre değişiklik gösterebilmektedir. Duş esnasında saç ve vücudunuza direkt olarak uygulayabilirsiniz. Cildinizde yaklaşık üç dakika beklettikten sonra durularsanız cildinizi ferahlatacaktır. Duş esnasında kullanılan papatya sabunu kasların gevşemesine de yardımcı olacaktır. Yüz ve boyun bölgesinde kullanım için sabunu elinizde köpürterek yüzünüze uygulayıp kağıt havlu veya yumuşak bir havlu yardımı ile yavaşça kurulayınız. Düzenli olarak yüzünüzde kullandığınız zaman, yüzünüze parlaklık katar. İlk kullanmaya başladığınız andan itibaren etkisini göstermeye başlayacaktır. Uyumadan önce yüzünüze dairesel hareketler ile masaj yaparak papatya sabununu uygularsanız daha rahat bir şekilde uyumanızı sağlar. Saçınız için kullanım sağlayacaksanız, haftada bir olarak kullanmanız gerekmektedir. Saça uygulandığı zaman iyice durulamanız gerekmektedir.

        Papatya Sabunu Hangi Cilt Tiplerinde Kullanılır?

        Papatya sabununun kullanılacağı cilt tipleri için bir ayrım bulunmamaktadır. Her cilt tipi rahatlıkla kullanım sağlayabilir. Özellikle, hassas ve alerjik cilt yapısına sahip kişilerin kullanımı için de oldukça uygun olan bir sabundur. Bütün saç tipleri için kullanıma uygundur.

        Papatya Sabununun İçeriğinde Neler Var?

        Papatya sabununun içeriği, papatya özlerinden oluşmaktadır. Tamamen doğal içerikler kullanılarak olarak üretilmiş bir sabundur. Papatyanın yağı da sabun içerisinde yer almaktadır. Meşe külü ve zeytinyağı içerikleri ile geliştirilmiştir. Zeytinyağı içeriği sayesinde, saçlarda parlak görünüm elde edilmektedir. Sabun içerisinde kimyasal bileşenlere yer verilmemiştir.
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