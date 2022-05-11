Menekşe sabunu ne işe yarar? Menekşe sabununun faydaları nelerdir? Menekşe sabunu nasıl kullanılır?



Menekşe Sabunu Nasıl Kullanılır?

Menekşe sabununun kullanımı oldukça kolaydır. Menekşe sabununu cildinize, yüzünüze ya da saçınıza sürmeden önce muhakkak ıslatmanız gerekir. Daha sonra uygulamak istediğiniz bölgeye sürerek köpürtme işlemini yapınız. Köpürtme işleminden sonra masajlar yapmanız gerekir. Ardından 1 ya da 2 dakika bekletme işlemini gerçekleştirin. En son olarak güzelce ılık su ile durulama işlemini yapınız. Bu sayede vücudunuz, saçınız ya da yüzünüz eskisinden daha yumuşak bir yapıda olacak.



Menekşe Sabunu Hangi Cilt Tiplerinde Kullanılır?

Menekşe sabununun kullanacağı cilt tipleri karma cilt tipleridir. Hem yağlı hem de kuru cilt yapısına sahip olanlar gönül rahatlığı ile kullanabilir. Karma cilt yapısında olanların ciltlerinin en derine kadar temizlemesine destek olur. Güneşe çıkmadan önce yüzünüze uyguladığınız zaman güneşin zararlı ışınlarına karşı korumada bir numaralı bir üründür.