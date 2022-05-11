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    • Haberler
    • 11.05.2022 16:21
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    • 11.05.2022 16:21
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    Menekşe sabunu ne işe yarar? Menekşe sabununun faydaları nelerdir? Menekşe sabunu nasıl kullanılır?

    Karma cilt yapısına sahip olanların ciltlerinin temizlenmesine yardımcı olur. Cildin nemli ve yumuşak bir yapıda olması konusunda oldukça başarılı olan menekşe sabunu, kirli olan gözeneklerin en derine kadar açılmasına destek olur. Bu sayede gözeneklerde var olan kirler kısa sürede temizlenir. Menekşe sabunu sadece ciltler için etkili olmaz. Aynı zamanda saçların da bakım ve onarımını sağlamada da oldukça başarılıdır.

    takvim.com.tr
    Menekşe sabunu ne işe yarar?

    Menekşe sabununun ortaya koyduğu etkiler şu şekildedir; Ciltte var olan lekeleri ve sivilceleri kısa sürede yok eder. Saçlarda var olan kepekleri ve kalıntıları da dipten uca doğru temizlemede başarılıdır. Ciltte bulunan ölü hücreleri de cildin dışına atmada etkilidir.


    • Saçların eskisinden daha canlı ve parlak bir yapıda olmasına destek olur.
    • Saçlara yumuşaklık kazandırır.
    • Saçların hacimli ve gür yapıda olmasına imkan sağlar.
    • Menekşe sabununun kullanımı sonrasında cilt üzerinde ya da saçlarda parlaklık, canlılık ve yumuşaklık meydana gelir.
    • Saçlarda meydana gelen kırıklıkları onararak daha sağlıklı bir şekilde uzamasına imkan sağlar. Saçlarınız daha hacimli ve gür bir yapıda olur.
    • Menekşe sabunu güneşin zararlı ışınlarından sizleri koruyarak cilt üzerinde güneş lekelerinin oluşmasını engeller.


    Menekşe Sabunu Faydaları Nelerdir?
    Menekşe sabununun faydaları aşağıda şu şekilde verilmektedir:
    • Göğüste var olan kistlerin yok olmasına imkan sağlar.
    • Menekşe sabunu cilt kanserinin iyileştirilmesinde kullanılabilen doğal şifa kaynaklarından biridir.
    • Cildinizde meydana gelen egzama, kaşıntı, döküntü gibi rahatsızlıkların ortadan kalkmasına destek olur.
    • Baş ağrılarının ya da migrenin iyileşmesine yardımcı olur. Stres, öfke yorgunluk, kaygı gibi ruhsal çöküntülerin de ortadan kalkmasına destek olur. Hafifletici ve rahatlatıcı bir etkiye sahiptir.
    • Solunum yolları rahatsızlıklarının da tedavisinde kullanılır. Özellikle balgamın vücut dışına atılmasına imkan sağlar.
    • Bunun yanı sıra öksürük, grip, bronşit, soğuk algınlıklarının tedavisinde kullanılır. Solunum sisteminin aktif ve sağlıklı bir şekilde çalışmasına imkan sağlar.


        Menekşe Sabunu Nasıl Kullanılır?
        Menekşe sabununun kullanımı oldukça kolaydır. Menekşe sabununu cildinize, yüzünüze ya da saçınıza sürmeden önce muhakkak ıslatmanız gerekir. Daha sonra uygulamak istediğiniz bölgeye sürerek köpürtme işlemini yapınız. Köpürtme işleminden sonra masajlar yapmanız gerekir. Ardından 1 ya da 2 dakika bekletme işlemini gerçekleştirin. En son olarak güzelce ılık su ile durulama işlemini yapınız. Bu sayede vücudunuz, saçınız ya da yüzünüz eskisinden daha yumuşak bir yapıda olacak.

        Menekşe Sabunu Hangi Cilt Tiplerinde Kullanılır?
        Menekşe sabununun kullanacağı cilt tipleri karma cilt tipleridir. Hem yağlı hem de kuru cilt yapısına sahip olanlar gönül rahatlığı ile kullanabilir. Karma cilt yapısında olanların ciltlerinin en derine kadar temizlemesine destek olur. Güneşe çıkmadan önce yüzünüze uyguladığınız zaman güneşin zararlı ışınlarına karşı korumada bir numaralı bir üründür.


        Menekşe Sabununun İçeriğinde Neler Var?
        Menekşe sabununun içeriği doğal ve saf menekşe özünden meydana getirilmiştir. İçinde yer alan menekşe özleri sayesinde muhteşem kokular yaymaya başlar. Bitkisel bir üründür. Dermatologların da tercih ettiği doğal şifa kaynaklarından birisidir. Siyah noktaların ya da güneş lekelerinin ortadan kalkmasına imkan sağlar. Kuru cilt yapısına sahip olanların cildinin ve yüzünün nemli bir yapıda olmasına destek olur. Sakinleştirici bir etkiye sahip olmasından dolayı geceleri uyurken uykunuzun bölünmesini engeller. Vücudun gevşemesine destek olmasından dolayı cinsel istekliliği de arttırmada etkili bir üründür. İçinde yer alan A ve C vitaminleri sayesinde yüzünüzde yer alan çizgileri ve kırışıkları yok eder. Yaşlanmayı durdurmada oldukça başarılı bir üründür.

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