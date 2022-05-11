Limon sabunu ne işe yarar? Limon sabununun faydaları nelerdir? Limon sabunu nasıl kullanılır?

Limon Sabunu Nasıl Kullanılır?

Limon sabununun kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken önemli hususlar bulunmaktadır. Yüksek asit oranına sahip olması nedeni ile cilt üzerinde uzun süre tutulmamasında fayda vardır. Cildinizi ıslatıp, elinizde köpürterek sürdüğünüz sabunu ılık ve bol su ile kalıntı bırakmadan durulamanız gerekmektedir. Aynı şekilde saçlarda kullanılmasında da saç üzerinden dikkatlice arındırılmalıdır. Kullanım sağlanmadığı zamanlarda, güneş ışığından ve nemli ortamlardan uzak bir alanda muhafaza edilmesi gerekmektedir. Sabunu cildinize uyguladıktan sonra direkt güneş ışığına da çıkmamaya özen gösterilmesi gerekmektedir.

Limon Sabunu Hangi Cilt Tiplerinde Kullanılır?

Limon sabununun kullanılacağı cilt tiplerine dikkat edilmesi gerekmektedir. Hassas ve alerjik ciltler kullanılmadan önce, kolun iç kısmının ufak bir bölümünde uygulama yaparak, cildinizin vereceği reaksiyonu takip etmeniz gerekmektedir. İçerisindeki yüksek asit seviyesi ve farklı doğal bileşenler bu cilt tiplerinde istenmeyen ve farklı sonuçların meydana gelmesine neden olabilir. Karma ve yağlı cilt tiplerinde kullanım sağlanması, yağ dengesinin orantılanmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda istenilen sonuçların elde edilmesi için her gün sabah ve akşam olmak üzere iki kere kullanım sağlanmasına özen gösterilmelidir. Tüm saç tiplerinde kullanım sağlanabilir. Saçlar üzerinde temizlik, parlaklık ve gerekli bakımı sağlama özelliğine sahiptir. Aynı zamanda, saç tipi fark etmeden saç derisinin zararlı içeriklerden arındırılmasını sağlar.