İngiltere iş imkanları nelerdir, hangi mesleklerde alım yapılacak? İngiltere'de işçiler ne kadar maaş alır? İngiltere'de çalışmak için gerekenler nelerdir?

Bu mesleklere ek olarak üniversite öğretmenliği ve eğitim alanında diğer mesleklerden de alım yapılır. Ancak bu alımların gerçekleşebilmesi için devlet içinde kadroların açılmış olması gereklidir. Bu nedenle de eğitim sektöründe sürekli bir işçi alımı ihtiyaç olmaması sebebi ile gerçekleşmez.

Tier 2 Çalışma İzni için gerekli belgeler:

• COS referans numarası

• B1 seviyesinde İngilizce yeterlilik belgesi

• Banka dokümanları ile maddi yeterliliği kanıtlayacak her türlü finansal doküman (içinde en az 945 sterlinlik olan bir banka hesabına ait bilgilerin olması gereklidir.)

• Pasaport

• Nüfus kayıt örneği

• Seyahat geçmişi bulunuyorsa geçmiş seyahat belgeleri ve pasaportlar

• Sabıka ve sicil kayıtları

Tier 1 Çalışma İzni için gerekli belgeler:

• Geçerli pasaport (Her iki yüzü boş ve en az 1 sayfası olması gereklidir.)

• Mevcut yatırım fonlarının kanıtlı dokümanları ( nerede tutulduğu, nereden geldiği ve sterline dönüştürülebilecek miktarda olduğu)

• Banka hesap dökümü ve finansal yeterlilik belgeleri

• Nüfus kayıt örneği

• Adli sicil belgesi

• B1 İngilizce seviyesi yeterliliği belgesi

• IELTS sınav sonucu belgesi

• Vize başvurusu ücretinin ödendiğini gösteren banka dekontu