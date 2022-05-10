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    • Haberler
    • 10.05.2022 13:40
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    • 10.05.2022 13:40
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    İngiltere iş imkanları nelerdir, hangi mesleklerde alım yapılacak? İngiltere'de işçiler ne kadar maaş alır? İngiltere'de çalışmak için gerekenler nelerdir?

    İngiltere’den çalışma vizesi almak için gereken evraklar, alınmak istenen çalışma vizesine göre değişiklik gösterir. Günümüzde İngiltere iş imkanlarından yararlanabilmek için 3 farklı çalışma vizesi türü mevcuttur. Bu vizeler, farklı meslek alanlarında çalışmak isteyen kişilere verilir. Peki, İngiltere iş imkanları nelerdir, hangi mesleklerde alım yapılacak? İngiltere'de işçiler ne kadar maaş alır? İngiltere'de çalışmak için gerekenler nelerdir? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    İngiltere iş imkanları nelerdir, hangi mesleklerde alım yapılacak?

    İngiltere İş İmkânları Nelerdir? Hangi Mesleklerde Alım Yapıyor?

    İngiltere'de çalışmak isteyen kişilere sunulan İngiltere iş imkanları, ağırlıklı olarak şu sektörlerdedir:

    • Muhasebe, bankacılık ve finans

    • Eğitim

    • Mühendislik

    • Sağlık hizmeti

    • Pazarlama

    • Satış

    • İşe Alım ve İnsan Kaynakları

    İngiltere Hangi Mesleklerde Alım Yapıyor?

    İngiltere'nin işçi alımı gerçekleştirdiği meslekler, günümüz için şöyle sıralanabilir:

    • Web ve grafik tasarımcılığı

    • E-Ticaret platform işletmeciliği

    • Araç alım satım ve kiralama ile İkinci el araç alım satımı

    • Oto tamirciliği

    • Tesisatçılık

    • Dekorasyon, inşaat ve renovasyon işleri, müteahhitlik

    • Özel öğretmenlik, danışmanlık, hayat koçluğu

    • Lokanta ve kafe işletmeciliği

    • Tekstil üretimi ve satımı

    Bu mesleklere ek olarak üniversite öğretmenliği ve eğitim alanında diğer mesleklerden de alım yapılır. Ancak bu alımların gerçekleşebilmesi için devlet içinde kadroların açılmış olması gereklidir. Bu nedenle de eğitim sektöründe sürekli bir işçi alımı ihtiyaç olmaması sebebi ile gerçekleşmez.

    Tier 2 Çalışma İzni için gerekli belgeler:

    • COS referans numarası

    • B1 seviyesinde İngilizce yeterlilik belgesi

    • Banka dokümanları ile maddi yeterliliği kanıtlayacak her türlü finansal doküman (içinde en az 945 sterlinlik olan bir banka hesabına ait bilgilerin olması gereklidir.)

    • Pasaport

    • Nüfus kayıt örneği

    • Seyahat geçmişi bulunuyorsa geçmiş seyahat belgeleri ve pasaportlar

    • Sabıka ve sicil kayıtları

    Tier 1 Çalışma İzni için gerekli belgeler:

    • Geçerli pasaport (Her iki yüzü boş ve en az 1 sayfası olması gereklidir.)

    • Mevcut yatırım fonlarının kanıtlı dokümanları ( nerede tutulduğu, nereden geldiği ve sterline dönüştürülebilecek miktarda olduğu)

    • Banka hesap dökümü ve finansal yeterlilik belgeleri

    • Nüfus kayıt örneği

    • Adli sicil belgesi

    • B1 İngilizce seviyesi yeterliliği belgesi

    • IELTS sınav sonucu belgesi

    • Vize başvurusu ücretinin ödendiğini gösteren banka dekontu

        Ankara Anlaşması İzni ile İngiltere çalışma vizesi için gerekli belgeler:

        • Pasaport (Geçerliliğinin en az 1 yıl olması gereklidir.)

        • Nüfus kayıt örneği

        • Adli sicil kaydı

        • İşletmeye dair belgeler

        • Kişilerin kurmuş olduğu işletmenin kendilerine gelir sağlama süreci kesileşene kadar kendilerine ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere bakacak birikimlerinin olduğunu gösteren belgeler (Kişinin kendi adına açılmış olan bir banka hesabına ait son 6 aylık hesap dökümleri ve maaş bordroları gibi resmi belgeler)

        • Çalışacak olan kişilerin yaşam giderleri belgeleri (ipotek sözleşmesi, kira sözleşmesi, vergi beyannameleri, banka dekontları, yurtdışındaki akrabalarınıza aktarılan paralar gibi)

        İngiltere'de Doktorlar Ne Kadar Maaş Alıyor?

        İngiltere'de çalışan doktorların aylık olarak aldıkları maaşlar, ortalama olarak şöyle sıralanmıştır:

        • Stajyer doktorlar: 2,307 Euro

        • Stajını bitirmiş doktorlar: 2,670 Euro

        • Uzman doktorlar: 3,161 Euro- 4,006 Euro

        • Pratisyen doktorlar: 4,900 Euro- 7,395 Euro

        İngiltere'de İşçiler Ne Kadar Maaş Alır?

        İngiltere'de çalışan işçilerin maaşları, çalıştıkları yaş gruplarına göre değişiklik gösterir. İngiltere iş imkanlarından yararlanarak işçi olarak İngiltere'ye gidecek kişilerin alacakları ortalama maaşlar şöyle sıralanmıştır:

        • 15 ile 18 yaş arası işçiler: 835 Euro

        • 18 ile 20 yaş arası işçiler: 1,180 Euro

        • 21 ile 24 yaş arası işçiler: 1,478 Euro

        • 25 yaş üstü işçiler: 1,576 Euro

        Çalışma saatleri fazlalaştıkça kişilerin aldıkları aylık ücretler de artar. İngiltere'de işçi olan kişilerin çalışma ücretleri, çalıştıkları saat üzeriden hesaplanır.

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        Haberler Haberler İngiltere iş imkanları nelerdir, hangi mesleklerde alım yapılacak? İngiltere'de işçiler ne kadar maaş alır? İngiltere'de çalışmak için gerekenler nelerdir?
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