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    • Haberler
    • 04.05.2022 07:10
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    • 04.05.2022 07:10
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    Şevval orucu kaç gün tutulur? Şevval ayı sevabı nedir? Ramazan Bayramı'nda oruç tutmak caiz mi?

    Müslüman alemi Şevval orucu kaç gün tutulur? Sorusunun yanıtını Ramazan Bayramı ile birlikte gündemde çok fazla araştırmaya başladı. Ramazan ayının ibadetlerle geçirildiği ve uğurlandığı, şimdi ise bayram sevincinin yaşandığı şu günlerde İslamiyet’te büyük yeri bulunan Şevval ayı orucu ne zaman tutulur? Şevval orucu için nasıl niyet edilir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sık sık sorgulanıyor. Ramazan Bayramı’ndan sonra tutulan, sevabı çok büyük olan ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in önerdiği Şevval orucu ile ilgili merak edilenleri haberimizin içinden ulaşabilirsiniz...

    takvim.com.tr
    Ramazan Bayramı’nın 1.2.3. günü oruç tutulur mu, caiz mi?

    Müslümanlar Ramazan Bayramı'na ulaşmanın heyecanını yaşarken diğer yandan yapılacak ibadetleri merak ediyor. İslam alemi için son derece önemli olan Ramazan Bayramı'nın son günü 4 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Peki, Ramazan bayramı 1. 2. 3. günü oruç tutulur mu? Şevval ayı orucu ne zaman tutulur? Şevval ayı ne zaman başlayacak? İşte merak edilen bilgiler...

    BAYRAM GÜNLERİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

    Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır.

    İşte detaylı bilgi;

    Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir "genel iftar ziyafeti" hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona "fıtır bayramı (iftar bayramı)" denilmiştir.

    Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah'ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah'ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 49).

        ŞEVVAL AYI NE ZAMAN?

        Ramazan ayının peşinden gelen mübarek Şevval ayı, 2 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak ve 30 Mayıs tarihinde sona erecek.

        Şevval ayı orucu 2022 yılında da her sene olduğu gibi Hicri takvimin 10. ayında tutulan bir oruçtur. Hicri takvimin 10. ayı 2022 senesinde Ramazan Bayramı'nın ilk günü (2 Mayıs) başlayacaktır.

        ŞEVVAL AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

        Ramazan ayından sonra gelen 30 günlük Şevval ayı içerisinde, istediğiniz zamanlarda toplam 6 gün Şevval ayı orucu tutabilirsiniz.

        RAMAZAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

        Ramazan Bayramı, İslam dinine göre Hicri Kamer yılının dokuzuncu ayı olan Ramazan ayının ardından onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç günü boyunca kutlanan dini bir bayramdır.

        Arapçadaki adı 'îd el-fitr (Arapça: عيد الفطر) Fitr kelimesi arapçada kahvaltı anlamına gelir ve ramazanın bitimi ile birlikte yapılan ilk kahvaltıyı ifade eder.

        Ramazan Bayramı'nın ilk gününde camilerde bayram namazı kılınır. Bayram namazını yalnız erkekler kılar. Bayram namazından sonra ise hutbe okunur. Bayram boyunca müslümanlar eş, dost, akraba ziyaretleriyle birbirlerinin bayramını kutlarlar. Bu ziyaretler esnasında genellikle kolonya, tatlı ve şekerlemeler ikram edilir.

        Bayramda bakımlı ve temiz olmak adettendir. Herkes en yeni kıyafetlerini giymeye çalışır. Ramazan bayramında çocuklara ailelerin bütçesi elverdiğince yeni kıyafetler alınır. Bazı büyükler ellerini öpen çocuklara hediye veya harçlık verirler. Çocuklar ufak gruplar halinde kapı kapı dolaşarak şekerleme toplarlar.
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