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    • Haberler
    • 04.05.2022 07:20
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    • 04.05.2022 07:20
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    Ramazan Bayramı gecesi kılınacak namaz! Bayram gecesi namazı 10 rekat nasıl kılınır? Ramazan Bayramı gecesi ibadetleri, duaları...

    Rahmet, mağfiret ve bereket mevsimi olan mübarek Ramazan ayı bu akşamki iftarla yolcu edilecek ve yarın da bayrama ulaşılacak. Bayram, Yüce Allah'ın müslümanlara ihsan ettiği büyük bir lütuftur. İslam alemi Ramazan Bayramı'na ulaşmanın sevincini yaşıyor. Diyanet tarafından il il bayram namazı vakti paylaşıldı. Peki, Bayram gecesi namazı 10 rekat nasıl kılınır? Ramazan Bayramı gecesi ibadetleri, duaları nelerdir? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Ramazan Bayramı gecesi kılınacak namaz!

    Ramazan Bayramı'nın heyecanı tüm Türkiye'de yaşanmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapacağı açıklamalar merakla takip ediliyor. Güne bayram namazı ile başlayacak vatandaşlar daha sonra aile ve eş dostla bayramlaşacak. Öte yandan bayram gecesi kılınacak namaz ve yapılacak ibadetler de merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Bayram gecesi namazı 10 rekat nasıl kılınır? Ramazan Bayramı gecesi ibadetleri, duaları nelerdir? İşte merak edilenler!

    RAMAZAN BAYRAM'I GECESİ NE YAPILIR?

    Ramazan Bayramı gecesi bol bol dua etmeli ve Kur'an-ı Kerim okumalıyız.

    BAYRAM GECESİ KILINACAK 10 REKAT NAMAZ VE TARİFİ

    Rabî ibni Huseym (Radıyallâhu Anh)dan nakledilen rivâyete göre; Abdullâh ibni Mes'ud (Radıyallâhu Anh) Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in şöyle buyurduğunu rivâyet etmiştir:

    "Beni hak (bir din) ile (peygamber olarak) gönderen Zât (olan Allâh)a yemîn ederim ki; Cibrîl (Aleyhisselâm)ın bana haber verdiğine göre; İsrâfîl (Aleyhisselâm) Azîz ve Celîl olan Rabbi'nin şöyle buyurduğunu ona haber vermiş:

    'Her kim Ramazan Bayramı gecesi on rekât kılar; her rekâtta (bir) Fâtiha ve on bir kere İhlâs Sûresi okur, rükûunda ve secdesinde de on kere:

        'Allâh(-u Te'âlâ'y)a tesbîh olsun, bütün hamdler Allâh(-u Te'âlâ'y)a mahsustur, Allâh(-u Te'âlâ)dan başka hiçbir ilâh yoktur. Allâh(-u Te'âlâ) her şeyden büyüktür.' diye zikreder, namazı bitirince yüz kere Allâh(-u Te'âlâ)dan bağışlanma taleb eder, sonra secdeye kapanır ve secdede:

        'Ey gerçek hayat sâhibi! Ey her şeyi hakkıyla yöneten! Ey celâl ve ikrâm sâhibi! Ey dünyâ ve âhiretin Rahmânı ve Rahîmi! Ey acıyanların en merhametlisi! Ey öncekilerin ve sonrakilerin İlâhı! Sen benim için günahlarımı bağışla, orucumu ve namazımı kabûl eyle.' diye duâ eder."

        (Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Allâh-u Azze ve Celle'nin buyurduğu bu hadîs-i kudsîyi naklettikten sonra bu namazın fazîletini beyân sadedinde şöyle buyurmuştur:)

        "Beni hak (bir din) ile (peygamber olarak) gönderen Zât (olan Allâh)a kasem ederim ki; gerçekten bu kişi secdeden başını kaldırmadan önce Allâh(-u Te'âlâ) onu bağışlar, bütün insanların günahlarından daha büyük her günahı yapmış olsa bile onun günahlarından (sebep hak etmiş olduğu azaplarla kendisine cezâ vermekten) vazgeçer ve onun Ramazan ayını (ve onda yapmış olduğu bütün sâlih amelleri) kabûl eder."
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