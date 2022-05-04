Bayramın 3. günü kargo açık mı? 4 Mayıs Çarşamba kargolar hizmet veriyor mu? Yurtiçi, PTT, Aras, Sürat, MNG kargo çalışma saatleri nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ramazan Bayramı'nı idrak eden Müslüman alemi bir yandan da bazı kurum ve kuruluşların bayram boyunca açık olup olmadığını öğrenmek istiyor ve bunlar arasında kargo şirketleri de yer alıyor. Peki kargolar bugün açık mı?
BAYRAMIN 3. GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?
Ramazan Bayramı'nın resmi tatil ilan olması sebebiyle 2 - 3 - 4 Mayıs 2022 tarihlerinde olacak dolayısıyla kargolar dağıtım yapılmayacak.
Arefe günü yarım gün olduğu için PTT yarım gün çalışacak. Dolayısıyla arefe günü tam gün çalışan kişiler, yarım günlük mesai ücreti alma hakkına sahiptir. Arefe günü yarım gün olması sebebiyle kargo şirketleri de yarım gün çalışıyor ancak bazı kargo firmaları tam gün de çalışabiliyor.
Ramazan Bayramı sebebiyle kargo firmalarının bir çoğu bayram tatili süresinde çalışmayacak. Ancak kargolar, arefe günü olan 19 Temmuz Pazartesi günü 09.00 ile 12.30 saatleri arasında dağıtım yapacaklar.
Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 5 Mayıs 2022 Perşembe günü kaldığı yerden devam edecek.