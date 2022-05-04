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    • Haberler
    • 04.05.2022 09:03
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    • 04.05.2022 09:06
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    Bayramın 3. günü kargo açık mı? 4 Mayıs Çarşamba kargolar hizmet veriyor mu? Yurtiçi, PTT, Aras, Sürat, MNG kargo çalışma saatleri...

    Sabah uyanır uyanmaz vatandaşların en merak ettiği ve araştırdığı sorular arasında Bayramın 3. günü kargo açık mı? 4 Mayıs Çarşamba kargolar hizmet veriyor mu yer alıyor. Yurtiçi, PTT, Aras, Sürat, MNG gibi kargo şirketleri en çok ziyaret edilen kurumlar arasında yer alıyor ve gönderi alıp verecek olan vatandaşlar bayramda bu kurumların açık mı yoksa kapalı mı olduğunu öğrenmek istiyor. Özellikle online alışveriş yapanlar kargo şirketleri ile çok fazla ilgili oluyor ve gönderilerini yakından takip ediyor. Yurtiçi, PTT, Aras, Sürat, MNG kargo çalışma saatleri ve diğer tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Bayramın 3. günü kargo açık mı?

    Bayramın 3. günü kargo açık mı? 4 Mayıs Çarşamba kargolar hizmet veriyor mu? Yurtiçi, PTT, Aras, Sürat, MNG kargo çalışma saatleri nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ramazan Bayramı'nı idrak eden Müslüman alemi bir yandan da bazı kurum ve kuruluşların bayram boyunca açık olup olmadığını öğrenmek istiyor ve bunlar arasında kargo şirketleri de yer alıyor. Peki kargolar bugün açık mı?

    BAYRAMIN 3. GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?

    Ramazan Bayramı'nın resmi tatil ilan olması sebebiyle 2 - 3 - 4 Mayıs 2022 tarihlerinde olacak dolayısıyla kargolar dağıtım yapılmayacak.

    Arefe günü yarım gün olduğu için PTT yarım gün çalışacak. Dolayısıyla arefe günü tam gün çalışan kişiler, yarım günlük mesai ücreti alma hakkına sahiptir. Arefe günü yarım gün olması sebebiyle kargo şirketleri de yarım gün çalışıyor ancak bazı kargo firmaları tam gün de çalışabiliyor.

    Ramazan Bayramı sebebiyle kargo firmalarının bir çoğu bayram tatili süresinde çalışmayacak. Ancak kargolar, arefe günü olan 19 Temmuz Pazartesi günü 09.00 ile 12.30 saatleri arasında dağıtım yapacaklar.

    Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 5 Mayıs 2022 Perşembe günü kaldığı yerden devam edecek.

        2022 KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

        YURTİÇİ KARGO

        Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor. Hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

        MNG KARGO

        MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

        SÜRAT KARGO

        Doğu illerinde çalışma saatleri hafta içi: 08:30 – 18:00
        Batı illerinde çalışma saatleri hafta içi: 09:00 – 18:30

        Doğu illerinde cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00
        Batı illerinde cumartesi çalışma saatleri: 09:00 – 14:30

        ARAS KARGO

        Aras Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30'da başlar ve Kapanış saati olan 18.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

        UPS KARGO

        UPS Kargo hafta içi her gün 09.00 - 18.00 arası hizmet vermektedir. Cumartesi günleri 09.00'dan 15.00'e kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
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