Arefe günü oruçlu olmanın fazileti ve önemi... Diyanet Arefe günü oruç tutmanın sevabı nedir? Arefe günü oruç tutulur mu?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala tüm illerden Müslüman vatandaşlar Arefe günü oruç tutulur mu? Diyanet Arefe günü oruç tutmanın sevabı nedir sorularının yanıtlarını öğrenmek istiyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı boyunca oruç tutan İslam dünyası daha sonra Ramazan Bayramı'nda kutlama yapıyor ve bayramın müjdecisi olan Arefe gününde oruç tutulup tutulmayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Arefe günü oruçlu olmanın fazileti ve önemi nedir?
AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU, SEVABI NEDİR?
Arefe günü oruç tutmak isteyenler, oruç tutabilir. Bu günde yapılması önerilen ibadetlerden biri oruç tutmaktır. Arefe gününde, bayrama hazırlık yapılır ve bu hazırlıklar en bereketli şekilde tamamlanmalıdır.
Oruç tutanlar, bu günün ibadetleri olarak bolca dua okuyabilir. Zilhicce'nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yere sahiptir. Arefe gününde oruç tutanların geçmiş ve gelecek birer yıllık günahlarının bağışlanacağı buyrulmuştur. Arefe gününde oruç tutmayla ilgili bir hadis vardır. "Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur." (Müslim, Sıyâm, 196-197) Ramazan arefesinde ya da Kurban Bayramı arefesinde oruç tutabilirsiniz. Bu günlerde tutacağınız orucun sevabı da büyük olacaktır. Eğer arefe günü oruç tutarsanız; sahuru ve iftarı ezan saatlerine göre planyabilirsiniz.