Bozulan oruç kefareti para ile ödenir mi? 61 gün kefaret orucu var mı? 61 gün kefaret orucu hangi durumlarda, ne zaman tutulur?

61 gün kefaret orucu var mı? 61 gün kefaret orucu hangi durumlarda, ne zaman tutulur? Bozulan oruç kefareti para ile ödenir mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Diyanet açıklamasına göre kefaret orucuna dair bilgiler Ramazan ayında en çok araştırılan konular arasında yer aldı ve İslam dünyası için merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik.
61 GÜN KEFARET ORUCU VAR MI?
Oruç kefareti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Bir orucun bozulduğu gün için tutulur. Yani Ramazan orucunu bozan kişinin 61 gün oruç tutmasıgerekmektedir. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu kefaretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 261-262).
DİYANET KEFARET ORUCU HAKKINDA BİLGİLER
Yolculuk, hastalık, özür, bayram günlerine denk gelme, Ramazana rastlamak sebepleriyle tutulan oruç bozulursa 60 günlük yeniden oruç tutmaya oruç kefareti denmektedir.
Bayram günlerinde bozulmazsa yine de yeniden başlayarak oruç tutmak gerekir. Oruç hayz ve nifas sebebiyle bozulursa yeniden başlanmaz yani oruç kefareti olan 60 günlük oruç tutulmaz. Bu durumda temizlenme sonrasında geriye kalan günlerde oruç tutmaya devam edilir.