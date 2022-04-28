Bayram tatilinde ek ders ödenir mi, kesilir mi? Ek ders bayramdan önce yatar mı? MEB KBS Nisan ayı ek ders ücretleri ne zaman yatacak?

EK DERSLER BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Ek ders ücretlerinin erken yatacağına dair Milli Eğitim Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak KBS sisteminin bu yıl daha erken bir dönemde erişime açılması dolayısıyla ek ders ücretlerinin bu hafta içerisinde hesaplara yatması bekleniyor.