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    • Haberler
    • 29.04.2022 09:27
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    • 29.04.2022 09:28
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    Bayram tatilinde ek ders ödenir mi, kesilir mi? Ek ders bayramdan önce yatar mı? MEB KBS Nisan ayı ek ders ücretleri ne zaman yatacak?

    Ek dersler bayramdan önce yatar mı sorusu, pek çok öğretmenin gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Normalde her ay hesaplanarak öğretmenlerin hesaplarına yatırılan ek ders ücretleri için gözler bu ay daha erken bir tarihe çevrilmişti. Peki, Ek ders bayramdan önce yatar mı? Bayram tatilinde ek ders ödenir mi, kesilir mi? MEB KBS Nisan ayı ek ders ücretleri ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Ek ders bayramdan önce yatar mı? Bayram tatilinde ek ders ödenir mi, kesilir mi?

    Ek ders ücretlerine ilişkin aramalar yoğunluk kazandı. Ek ders alan öğretmenler Ramazan Bayramı öncesinde kendilerine erkenden ücret ödenip ödenmeyeceğini merak edip araştırmaya başladı. Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan öğretmenlerin 2022 yılı ilk altı ayı için ek ders ücretleri netleşti. Peki, ek ders bayramdan önce yatar mı? Bayram tatilinde ek ders ödenir mi, kesilir mi? Nisan ayı ek ders ücretleri ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!

    EK DERSLER BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

    Ek ders ücretlerinin erken yatacağına dair Milli Eğitim Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak KBS sisteminin bu yıl daha erken bir dönemde erişime açılması dolayısıyla ek ders ücretlerinin bu hafta içerisinde hesaplara yatması bekleniyor.

    2022 ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ NE KADAR?

    2022 yılı Ocak- Haziran dönemini kapsayan, öğretmenlerin 1 saat için geçerli net ek ders ücretleri şu şekilde:

    Gündüz: 27,77 lira

    Gece/haftasonu: 29,75 lira

    Takviye kursu (gündüz): 55,50 lira

        Tavkiye kursu (gece): 59,50 lira

        Özel eğitim: 34,70 lira

        Destek eğitim: 34,70 lira

        Ücretli öğretmen: 28,35 lira

        Sözleşmeli öğretmen: 23,85 lira

        BAYRAMLARDA EK DERS KESİLİR Mİ?

        Bayramlarda yapılan tatil süresince, resmi tatillerde ve dini bayramlarda ek ders ödemesi yapılmaz. Ek derslerin ödemesi hafta bütünlüğüne göre yapılır. Eğer ilgili haftada maaş karşılığı dolmuyorsa ek ders ödenmez. İdari izinde, milli bayramda, resmi tatilde, dini bayramda ders yapılmaz.
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        Haberler Haberler Bayram tatilinde ek ders ödenir mi, kesilir mi? Ek ders bayramdan önce yatar mı? MEB KBS Nisan ayı ek ders ücretleri ne zaman yatacak?
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