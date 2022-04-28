Bayram tatilinde ek ders ödenir mi, kesilir mi? Ek ders bayramdan önce yatar mı? MEB KBS Nisan ayı ek ders ücretleri ne zaman yatacak?

Ek ders ücretlerine ilişkin aramalar yoğunluk kazandı. Ek ders alan öğretmenler Ramazan Bayramı öncesinde kendilerine erkenden ücret ödenip ödenmeyeceğini merak edip araştırmaya başladı. Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan öğretmenlerin 2022 yılı ilk altı ayı için ek ders ücretleri netleşti. Peki, ek ders bayramdan önce yatar mı? Bayram tatilinde ek ders ödenir mi, kesilir mi? Nisan ayı ek ders ücretleri ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!
EK DERSLER BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?
Ek ders ücretlerinin erken yatacağına dair Milli Eğitim Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak KBS sisteminin bu yıl daha erken bir dönemde erişime açılması dolayısıyla ek ders ücretlerinin bu hafta içerisinde hesaplara yatması bekleniyor.
2022 ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ NE KADAR?
2022 yılı Ocak- Haziran dönemini kapsayan, öğretmenlerin 1 saat için geçerli net ek ders ücretleri şu şekilde:
Gündüz: 27,77 lira
Gece/haftasonu: 29,75 lira
Takviye kursu (gündüz): 55,50 lira