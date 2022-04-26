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    • Haberler
    • 26.04.2022 15:08
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    • 26.04.2022 15:11
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    Cumhurbaşkanı CANLI YAYIN İZLE! Cumhurbaşkanı Erdoğan AÇIKLAMASI İZLE! Son dakika maske zorunluluğu kalktı mı? A HABER CANLI

    Bayram tatili hakkında aramalar hız kazandı. Başkan Erdoğan, Bilim Kurulu üyeleri ve Sağlık bakanı Fahrettin Koca ile birlikte Külliye'de saatler 15.00'i gösterirken açıklamalarda bulunacağı bilgisi gelmişti. Tüm gözler maske zorunluluğu ve bayram tatili açıklamalarına çevrildi. Peki, Son dakika maske zorunluluğu kalktı mı?

    Cumhurbaşkanı CANLI YAYIN İZLE! Cumhurbaşkanı Erdoğan AÇIKLAMASI İZLE! Son dakika maske zorunluluğu kalktı mı?

    Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı başladı. Başta okullar ve toplu taşıma olmak üzere maske kullanımıyla ilgili kararlar toplantının gündeminde olacak. Kararları Başkan Erdoğan saat 15.00'te açıklayacak. Açıklamaları canlı olarak takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

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    BAŞKAN ERDOĞAN SAAT 15.00'TE AÇIKLAMA YAPACAK

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Erdoğan, Bilim Kurulu üyeleri ve Sağlık bakanı Fahrettin Koca ile birlikte Külliye'de saatler 15.00'i gösterirken açıklamalarda bulunacak.

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    Haberler Haberler Cumhurbaşkanı CANLI YAYIN İZLE! Cumhurbaşkanı Erdoğan AÇIKLAMASI İZLE! Son dakika maske zorunluluğu kalktı mı? A HABER CANLI
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