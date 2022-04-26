Cumhurbaşkanı CANLI YAYIN İZLE! Cumhurbaşkanı Erdoğan AÇIKLAMASI İZLE! Son dakika maske zorunluluğu kalktı mı? A HABER CANLI

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı başladı. Başta okullar ve toplu taşıma olmak üzere maske kullanımıyla ilgili kararlar toplantının gündeminde olacak. Kararları Başkan Erdoğan saat 15.00'te açıklayacak. Açıklamaları canlı olarak takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

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BAŞKAN ERDOĞAN SAAT 15.00'TE AÇIKLAMA YAPACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Erdoğan, Bilim Kurulu üyeleri ve Sağlık bakanı Fahrettin Koca ile birlikte Külliye'de saatler 15.00'i gösterirken açıklamalarda bulunacak.

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