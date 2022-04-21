MUKABELE NE ZAMAN HANGİ GÜN BAŞLIYOR 2022? Ramazanda mukabele olacak mı, hangi kanalda? Diyanet mukabele saatleri!

On bir ayın sultanı Ramazan ayı bu yıl 2 Nisan'da başlayıp 2 Mayıs'ta sona erecek. Geçmişten günümüzde süregelen mukabele geleneği hakkında bilgiler her Ramazan ayında araştırılıyor. ''Karşılıklı okuma, karşılık verme" anlamlarına gelen mukabele geleneği Peygamber Efendimize Kur'an-ı Kerim'in vahyedilmesi ile başlamıştır. İşte detaylı bilgiler ve MUKABELE NE ZAMAN HANGİ GÜN BAŞLIYOR 2022? Ramazanda mukabele olacak mı, hangi kanalda? sorularının yanıtları...
MUKABELE NE DEMEK?
Mukabele, Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okunması ve onu dinleyenlerin de sessizce Kur'an'dan takip etmesidir. Mukabelenin anlamı karşılıklı verme, karşılıklı okumadır.
RAMAZAN'DA MUKABELE OLACAK MI, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
👉VAV TV MUKABELE YAYIN TARİHİ VE SAATİ
VAV TV yayın akışına göre mukabele hafta içi her gün saat 07:00'de başlıyor. Hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri ise 12:00'da başlıyor.
👉TRT 1 MUKABELE YAYIN TARİHİ VE SAATİ
Ramazan Günlüğü programının ardından da saat 03.20''de Sahur Bereketi programı Serdar Sahur Bereketi programının bitmesinin ardından da bu kez saat 05.20'de Kur'an-I Kerim Hatmi Şerif yani mukabele programı başlayacak.
👉KANAL 7 MUKABELE YAYIN TARİHİ VE SAATİ
Kanal 7'de Sahur programının sona ermesiyle birlikte Mukabele programı başlayacak. Mukabele programında her gün Kur'an-ı Kerim'den 20 sayfa okunarak 30 günde tamamlanacak.
👉DİYANET MUKABELE YAYIN TARİHİ VE SAATİ
Diyanet TV yayın akışına göre mukabele her gün 06.00'da ve 15:00'da başlıyor.
MUKABELE VE FAZİLETİ
Kur'an literatüründe mukabele: Cebrâil aleyhisselâm-ın her sene Ramazan ayında Peygamber Efendimize sallâllâhu aleyhi ve selleme gelerek Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı müzakere etmelerini, birbirlerine okumalarını ifade eder.
Ramazân-ı Şerîf'in en mühim vasfı, bir Kur'ân-ı Kerîm mevsimi olmasıdır. Rasûlullah sallâllâhu aleyhi ve sellem her Ramazan Cebrâil'le birlikte o zamana kadar nâzil olan Kur'ân'ı mukâbele usûlüyle karşılıklı okurlardı.
İbni Mes'ûd radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Kim Kur'ân-ı Kerîm'den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir." (Tirmizî, Fezâilü'l-Kur'ân 16)