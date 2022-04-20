Peygamber Efendimizin doğum günü 2022 ne zaman? Peygamberimizin doğumu sırasında gerçekleşen mucizeler! 20 Nisan 571 Hz. Muhammed (sav) doğum günü sözleri ve mesajları!

PEYGAMBERİMİZİN DOĞUMU SIRASINDA MEYDANA GELEN MUCİZELER

Elbette insanlığın yaratılışından itibaren gelmesi beklenen Habibullah'ın dünyaya gelişi, teşrif edişi de büyük mucizeler eşliğinde olmuştu. Resulullah'ın dünyaya geldiği gecede bazı harikulade olaylar meydana gelmişti. Bu mucizeler şunlardı:

Hazreti Âmine'nin bildirdiğine göre kendisi, ne hamileliği ne de doğum esnasında hiçbir zahmet çekmemiş ve Resulullah, dünyaya gelirken doğu ile batı arasını aydınlatan bir nurun kendisinden çıktığını görmüştür. Peygamber temiz bir şekilde, ellerini yere dayayarak doğmuş ve başını semaya kaldırmıştır.(İbn-i Sa'd, I, 102, 150.)

O anda şeytan, hayatında hiç olmadığı kadar büyük bir çığlık koparmıştır. (İbn-i Kesîr, el-Bidâye, II, 271.)

İran başkadısı ve din adamı Mûbezân, rüyasında birtakım serkeş develerin bir sürü yürük atları önlerine katarak Dicle ırmağını geçtiklerini, İran topraklarına yayıldıklarını görmüştü.

Kûfe ile Şam arasında taşsız bir çöl olan Semâve Vadisi'ni su basmıştır.

Kisrâ'nın sarayından 14 sütun yıkılmıştı.

İranlıların, tapınaklarında bin yıldan beri hiç sönmeden yanan ateşleri sönmüştür. (İbn-i Kesîr, el-Bidâye, II, 273.)

O gece Kâbe'deki putların çoğu başı aşağı düştü.

Takdis edilen meşhur Sâve (Taberiyye) gölü bir anda kuruyuverdi. Bu da, gelen zatın, doğan kişinin Allah'ın izni ile olmayan şeylerin takdis edilmesini yasaklayacağının ifadesi idi.

Rivâyete göre Âmine Hz. Peygambere hamile olduğu sırada bir rüya görmüş, rüyada kendisine önemli bir kişiye hamile olduğuna işaret edilerek doğacak çocuğa Muhammed veya Ahmed adını vermesi söylenmiştir. Âmine'nin doğum sancısı çekmediği de bu rivayetler arasındadır.

Hz. Ayşe'nin anlattığına göre Mekke'de ticaretle meşgul olan bir Yahudi, Resulullah'ın doğduğu gece, Allah Resul'ünün dünyayı teşrifinin alâmeti olan yıldızın doğduğunu görmüş, Kureyş meclislerinden birine giderek:

"Ey Kureyşliler! İçinizde bu gece çocuğu doğan var mı?" diye sormuştu.

"Vallâhi bilmiyoruz!" denilmesi üzerine Yahudi: "Ey Kureyş cemaati! Size söylediğim şeyi iyi belleyiniz! Bu gece ahir zaman ümmetinin peygamberi doğmuştur. Onun iki kürek kemiği arasında, üzerinde tüyler bulunan siyah sarı karışımı bir ben vardır." dedi. Meclistekiler, Yahudi'nin söylediklerine hayret ederek dağıldılar. Evlerine varınca Yahudi'nin sözlerini ailelerine anlattılar. Bir kısmının ailesi: "Abdullah'ın bir oğlu doğdu. O'na Muhammed ismini verdiler!" dedi. Bunun üzerine onlar Yahudi'nin evine gidip: "Mekke'de bir çocuk doğmuş, haberin var mı?" dediler. Yahudi: "Ben size haber verdikten sonra mı yoksa önce mi?" diye sordu. "Önce doğmuş, ismi de Ahmed!" dediler.

İsteği üzerine onu Hazreti Âmine'nin evine götürdüler. Hazret-i Âmine mübarek oğlunu onlara gösterdi. Yahudi, Peygamber Efendimiz'in sırtındaki nübüvvet mührünü görünce bayıldı. Ayıldığı zaman, kendisine: "Ne var, ne oldu?" dediler. Yahudi: "Vallahi artık İsrailoğullarından peygamberlik gitti! Ellerinden Kitap da gitti! Son peygamberin, İsrailoğullarını öldüreceği ve din adamlarının itibarını düşüreceği yazılıdır. Araplar nübüvvetle büyük bir izzet ve şerefe erecekler. Ey Kureyş cemaati! Sevininiz, vallahi siz, haberi doğudan batıya kadar ulaşacak bir kuvvete malik olacaksınız!" dedi. (İbn-i Sa'd, I, 162-163; Hâkim, II, 657/4177)