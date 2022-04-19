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    • 19.04.2022 11:43
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    e - Okul VBS Giriş ekranı: Sınav sonuçları, devamsızlık sorgulama nasıl yapılır? 2022 E Okul VBS - MEB ile TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA!

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğrenci velilerini bilgilendirmek adına ve öğrencilerin okul ile işlemlerini kolayca yapabilmesi için uygulamaya alınan e-Okul sistemi son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Bilindiği üzere yarıyıl tatilinin yanı sıra her yıl kasım ve nisan aylarında öğrencilere ara tatil veriliyor. Nisan ayının gelmesiyle birlikte öğrenciler 11 - 15 Nisan arasında ikinci ara tatilini yapacak. Bu gelişmelerle birlikte öğrenciler ile velileri e Okul sistemini ziyaret ediyorlar. Peki, e-Okul giriş ile sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? E Okul VBS giriş ile devamsızlık sorgulama, takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    e - Okul VBS Giriş ekranı: Sınav sonuçları, devamsızlık sorgulama nasıl yapılır?

    e Okul VBS öğrenci girişi nasıl yapılır? E-Okul giriş ile veliler, öğrencilerin not bilgilerini, devamsızlık bilgilerini ve birçok okul ile ilgili gereken işlemleri gerçekleştirebiliyor. Nisan ayı ara tatiline az bir süre kala sınav sonuçları ve devamsızlık bilgileri gündeme geldi. Peki, e-Okul giriş ile sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? E Okul VBS giriş ile devamsızlık sorgulama, takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler!

    E-OKUL İLE KARNE NOTU NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

    * Öncelikle eokulyd.meb.gov.tr adresine giriş yapın.

    * İstenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girin.

    * Giriş işlemleri tamamlandıktan sonra, karşınıza çıkan ekrandaki solda yer alan panelden öğrencinin sınav not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık bilgileri gibi birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.

    E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

    TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

    Yönetmeliğe göre;

    Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.

    70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,

    85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,

        Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.

        Öğrencilerin sınavlardan aldıkları puanlar, performans çalışma puanları, eğer varsa proje puanları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı dersler için de ayrıca hizmet ya da temrin puanlarının aritmetik ortalamasıyla elde edilen puanların aritmetik ortalamaları alınır. Böylece öğrencilerin bir dersi için dönem puanı hesaplaması yapılmış olur.

        Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işleminde virgülden sonra gelen 2 basamak yürütülür. Yılsonunda derslerden başarılı olunabilmesi için; iki dönem puanı aritmetik ortalaması minimum 50 puan olmalıdır veya birinci dönemde alınan puan ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olmalıdır.

        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

        İkinci dönemdeki ara tatili 11 Nisan-15 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak.

        İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

        7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak olan ikinci dönen, 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
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        Haberler Haberler e - Okul VBS Giriş ekranı: Sınav sonuçları, devamsızlık sorgulama nasıl yapılır? 2022 E Okul VBS - MEB ile TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA!
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