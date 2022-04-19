e - Okul VBS Giriş ekranı: Sınav sonuçları, devamsızlık sorgulama nasıl yapılır? 2022 E Okul VBS - MEB ile TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA!

e Okul VBS öğrenci girişi nasıl yapılır? E-Okul giriş ile veliler, öğrencilerin not bilgilerini, devamsızlık bilgilerini ve birçok okul ile ilgili gereken işlemleri gerçekleştirebiliyor. Nisan ayı ara tatiline az bir süre kala sınav sonuçları ve devamsızlık bilgileri gündeme geldi. Peki, e-Okul giriş ile sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? E Okul VBS giriş ile devamsızlık sorgulama, takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler!
E-OKUL İLE KARNE NOTU NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
* Öncelikle eokulyd.meb.gov.tr adresine giriş yapın.
* İstenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girin.
* Giriş işlemleri tamamlandıktan sonra, karşınıza çıkan ekrandaki solda yer alan panelden öğrencinin sınav not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık bilgileri gibi birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiştir.
Yönetmeliğe göre;
Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.
70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,
85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,