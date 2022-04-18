ÖSYM YKS TYT AYT salon görevli, gözetmen ücretleri ne kadar oldu? YKS görevli ücretleri 2022 kaç TL? ÖSYM sınav görevi nasıl alınır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) az bir zaman kala görevli ücretleri hakkında aramalar hız kazandı. Sınavda görev yapan binlerce salon görevlisi ödemelerin ne kadar yapılacağı hakkında bilgileri merak ediyor. Peki, YKS görevli ücretleri 2022 kaç TL? ÖSYM YKS TYT AYT salon görevli, gözetmen ücretleri ne kadar oldu? İşte merak edilenler...