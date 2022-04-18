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    • Haberler
    • 19.04.2022 09:49
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    • 19.04.2022 09:50
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    ÖSYM YKS TYT AYT salon görevli, gözetmen ücretleri ne kadar oldu? YKS görevli ücretleri 2022 kaç TL? ÖSYM sınav görevi nasıl alınır?

    YKS üniversite sınavında milyonlarca aday sınavı kazanmak için ter dökecek. Sınav salonlarında da binlerce salon görevlisi görev yapacak. Bu bağlamda sınava az bir zaman kala YKS sınav görevlisi ücretleri hakkında aramalar gündemdekini yerini aldı. Peki, 2022 ÖSYM YKS TYT AYT salon görevlisi ücretleri ne kadar oldu? YKS görevli ücretleri 2022 kaç TL? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    2022 ÖSYM YKS TYT AYT salon görevli, gözetmen ücretleri ne kadar oldu?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) az bir zaman kala görevli ücretleri hakkında aramalar hız kazandı. Sınavda görev yapan binlerce salon görevlisi ödemelerin ne kadar yapılacağı hakkında bilgileri merak ediyor. Peki, YKS görevli ücretleri 2022 kaç TL? ÖSYM YKS TYT AYT salon görevli, gözetmen ücretleri ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

    YKS GÖREVLİ ÜCRETİ

    Salon Başkanı: 317,35 lira

    Gözetmen: 277,68 lira

    Yedek Gözetmen: 238,01 lira

    Yardımcı Engelli Gözetmen: 396,68 lira

    Bina Sınav Sorumlusu: 595,02 lira

    Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 396,68 lira

        Bina Yöneticisi: 396,68 lira

        Bina Yöneticisi Yardımcısı: 317,35 lira

        ÖSYM SINAV GÖREVİ NASIL ALINIR?

        ÖSYM sınav görevi almak için https://gis.osym.gov.tr/Yetki/Giris üzerinden giriş yaparak ÖSYM sınav görevlisi olmak için başvurabilirsiniz.

        YKS SINAVI NE ZAMAN?

        ÖSYM, 2022 yılı sınav takvimini açıkladı. Buna göre 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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        Haberler Haberler ÖSYM YKS TYT AYT salon görevli, gözetmen ücretleri ne kadar oldu? YKS görevli ücretleri 2022 kaç TL? ÖSYM sınav görevi nasıl alınır?
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