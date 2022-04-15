Neptün füzesi nedir, hangi ülkenin? 🚀Batan Rus Kruvazörü Moskva hangi füzeyle, nasıl vuruldu? Neptün füzesi özelliklerinin tamamı!

MOSKOVA KRUVAZÖRÜ NEDİR?

Moskova kruvazörü, Sovyetler Birliği döneminde, halen Ukrayna'ya ait olan ve işgal sonrası Rus birliklerinin sık sık bombaladığı ülkenin güneyindeki Mykolaiv kentinde inşa edildi.

186 metre uzunluğundaki gemi 1979'da denize indirildi, ilk adı Slava'ydı. Daha sonra adı Moskova olarak değiştirilen gemi, 2000'de Karadeniz filosunun kalbi oldu, 2020'de tadilattan geçirildi.

Kruvazör, 16 adet 700 kilometrelik menzile sahip P-1000 Vulkan tipi gemi savar füzeleri ile S-300 hava savunma sistemiyle donatıldı.

2015'te Akdeniz'de Rus donanmasının daimi görev gücünün yönetildiği gemi, Suriye'deki Rusya'ya ait Hmeymim Hava Üssü'nün korunmasında da önemli rol oynamıştı.

NEPTÜN FÜZESİ NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

280 kilometrelik bir menzile sahip olan Neptün füzesi, saatte 900 kilometre saatlik bir hıza sahiptir. Aynı anda 24 füze fırlatabilme kapasitesine sahip olan rampalar, kısa süre içerisinde 144 füze fırlatma özelliğine sahiptir.

Neptün füze sistemi, bağımsız olarak hareket eden kruvazörler, muhripler, fırkateynler, korvetler, tank ve personel çıkarma gemileri ve nakliye gemilerine karşı savunma faaliyeti icra etmek için tasarlanmış, gemisavar füzeye sahip kara tabanlı bir seyir füzesi sistemidir. Sistem, olumsuz hava koşullarında, radyo-kontrast (Xray ışınlarını geçirmeyen) hedeflere karşı, savunma ateşinin yetersiz kaldığı veya düşmanın radyo-elektronik karıştırma yaptığı durumlarda da faaliyet gösterebiliyor.

Bir Neptün bataryası, 24 adet R-360 gemisavar füzesi ile 6 adet USPU-360 platformunu içeriyor. RK-360MT "Neptün" sistemi; seyyar komuta merkezi (RKP-360), fırlatma aracı (USPU-360), füze taşıyıcı araç (TM-360) ve güç aracından (TZM-360) oluşmaktadır. R-360 füzesi 870 kg ağırlığında olup, harp başlığının ağırlığı ise 150 kg'dır. Füzenin menzili 280 km'ye kadar çıkarken ve hızı yaklaşık 900 km/saattir. Yüzeyden 3 ila 10 metre yükseklikte uçabilir. Bir rampa aynı anda 24 füzeye kadar fırlatabilir; böylece 6 rampanın tam bir salvosunda 3-5 saniyelik bir süre içinde 144 füze fırlatılabilir.

Ukrayna, "KB Luch" tarafından üretilen kıyı konuşlu gemisavar seyir füzeleri RK-360MT'lerin yani "Neptün" sisteminin tedariki için Endonezya Cumhuriyeti ile bir mutabakat anlaşması imzaladı. Endonezya ile ihracatı için mutabık kalınırken Ukrayna ordusu da ilk Neptün gemisavar füze sistemlerini 2021 yılı içerisinde teslim aldı.