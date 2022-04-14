Suwen Tekstil borsada ne zaman işlem görecek? Suwen eşit mi, oransal mı? Suwen halka arz başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Suwen halka arz hakkında aramalar hız kazandı. Suwen halka arz işlemleri 13-14-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu. Yatırım yapmak isteyenler Kadın iç giyim pazarında hizmet veren Suwen şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.Hisselerin yüzde 41,1'i halka arz edilecek. Peki, Suwen halka arz başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Suwen Tekstil borsada ne zaman işlem görecek? İşte merak edilenler!
SUWEN HALKA ARZ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Suwen halka arz sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz açıklanmadı.
SUWEN YÖNETİM KURULU ÜYESİNDEN AÇIKLAMA
Suwen Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bolluk konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Gerek Türkiye'de gerekse de yurt dışında hedeflerimiz var. Yurt içinde ve yurt dışında yeni mağazalar açarak mağaza ağımızı genişletmeye devam ederken çok kanallı bir satış stratejisi ile sürdürülebilir bir büyüme çizgisi yakalamayı hedefliyoruz. Halka arz sürecinde elde ettiğimiz sermayeyi ağırlıklı olarak mağaza yatırımlarımızın ve işletme sermayemizin finansmanında; finansal yapımızın daha da güçlendirilmesi yönünde kullanmayı planlıyoruz."