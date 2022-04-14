EKPSS sınav yerleri ne zaman belli olacak 2022? EKPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır? EKPSS sınavı ne zaman düzenlenecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yakın zamanda gerçekleştirilecek olan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
EKPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK 2022?
2022 EKPSS sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacak ve ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek.
2022 EKPSS SINAVI NE ZAMAN?
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı bu yıl 24 Nisan 2022 tarihinde yapılacak. Her ilde aynı anda, 10.15'te başlayacak. Sınav tek oturum olacak. Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinden toplam 60 soru adaylara sorulacak. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine göre sorular düzenlenecek.
EKPSS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?
EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Ancak bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder.