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    • Haberler
    • 14.04.2022 13:06
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    • 14.04.2022 13:38
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    EKPSS sınav yerleri ne zaman belli olacak 2022? EKPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır? EKPSS sınavı ne zaman düzenlenecek?

    Binlerce kişi gün içerisinde merakla EKPSS sınav yerleri ne zaman belli olacak 2022? EKPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl düzenlenen Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı için heyecanlı bekleyiş sürerken bir yandan sınava nerede gireceklerini öğrenmek isteyenler sorgulamalarına hız kattı. Kamu kurum ve kuruluşlarında kariyer hedefleyen engelli vatandaşların katıldığı EKPSS sınavı ne zaman düzenlenecek?

    takvim.com.tr
    EKPSS sınav yerleri ne zaman belli olacak 2022?

    EKPSS sınav yerleri ne zaman belli olacak 2022? EKPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır? EKPSS sınavı ne zaman düzenlenecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yakın zamanda gerçekleştirilecek olan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ile ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    EKPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK 2022?

    2022 EKPSS sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacak ve ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilecek.

    2022 EKPSS SINAVI NE ZAMAN?

    Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı bu yıl 24 Nisan 2022 tarihinde yapılacak. Her ilde aynı anda, 10.15'te başlayacak. Sınav tek oturum olacak. Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinden toplam 60 soru adaylara sorulacak. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine göre sorular düzenlenecek.

    EKPSS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

    EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Ancak bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder.

        EKPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) sınavında, ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanmaktadır.

        Hesaplanan standart puanlar Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacak şekilde ağırlıklandırılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanır.

        Ağırlıklı puanların en küçüğü 40, en büyüğü 100 olacak şekilde puanlara dönüştürülerek adayların ortaöğretim düzeyi için EKPSSP1, ön lisans düzeyi için EKPSSP2, lisans düzeyi için EKPSSP3 puanları hesaplanır.

        Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılmaktadır.

        EKPSS: Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı

        "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.
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        Haberler Haberler EKPSS sınav yerleri ne zaman belli olacak 2022? EKPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır? EKPSS sınavı ne zaman düzenlenecek?
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