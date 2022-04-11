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    • Haberler
    • 11.04.2022 12:10
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    • 11.04.2022 12:16
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    Emekliye bayram öncesi ikramiye müjdesi gelecek mi? Tüm gözler Kabine toplantısında! Başkan Erdoğan açıklayacak

    Son dakika haberine göre Kabine yarın yoğun bir gündemle toplanacak. Öncelikli olarak bölgesel gelişmelerin ele alınacağı Kabine'de, ekonomiye ilişkin sorunlar da masaya yatırılacak. KDV indirimlerinin fiyatlara yansımadığına ilişkin şikayetlerin değerlendirileceği toplantıda emeklilerin bayram ikramiyesine zam beklentisi de gündemde olacak. İşte detaylar...

    Emekliye bayram öncesi ikramiye müjdesi gelecek mi?

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, son toplantılarda olduğu gibi yine Kabine'nin gündemindeki öncelikli başlıklarından biri olacak.

    Başkan Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, taraflar arasındaki son durum ele alınacak. Türkiye'nin iki ülke liderini bir araya getirmek ve kalıcı ateşkesi sağlamak için yürüttüğü diplomatik çabalar değerlendirilecek.

    BAKÜ-ERİVAN BARIŞ SÜRECİ
    Dış politika başlığında diğer bölgesel gelişmeler de kabine gündeminde yer alacak. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, NATO üyesi ülkelerle önümüzdeki dönemde savunma sanayii konusunda atılacak ortak adımlar ile Suriye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilecek.

    TERÖRLE MÜCADELE
    Terörle mücadeledeki son durum ve yaz döneminde yürütülecek operasyonlar da Kabine'nin gündemindeki bir diğer önemli başlık olacak.

        FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARINA KARŞI ALINACAK TEDBİRLER MASADA OLACAK
        Toplantıda iç gündemde öne çıkacak başlıklardan biri ekonomideki gelişmeler olacak. Toplantıda özellikle temel gıda maddeleri ve temizlik ürünlerinde yapılan KDV indirimi sonrası vatandaşlardan gelen şikayetlerin değerlendirileceği ve denetim sonuçlarının inceleneceği de öğrenildi.

        EMEKLİ İKRAMİYESİ ARTACAK MI?
        Arda Erdoğan, "Ayrıca emeklilerin beklediği bayram ikramiyesi de önemli bir başlık. Kabine toplantısında buna dair bir karar çıkacak mı biz de takip ediyor olacağız." ifadelerini kullandı.

        ERDOĞAN'DAN TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA
        Başkan Erdoğan, toplantı sonrası yapacağı 'Millete Sesleniş' konuşması ile Kabine gündemini kamuoyu ile paylaşacak.

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