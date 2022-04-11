Emekliye bayram öncesi ikramiye müjdesi gelecek mi? Tüm gözler Kabine toplantısında! Başkan Erdoğan açıklayacak

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, son toplantılarda olduğu gibi yine Kabine'nin gündemindeki öncelikli başlıklarından biri olacak.

Başkan Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, taraflar arasındaki son durum ele alınacak. Türkiye'nin iki ülke liderini bir araya getirmek ve kalıcı ateşkesi sağlamak için yürüttüğü diplomatik çabalar değerlendirilecek.