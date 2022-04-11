Emekliye bayram öncesi ikramiye müjdesi gelecek mi? Tüm gözler Kabine toplantısında! Başkan Erdoğan açıklayacak

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, son toplantılarda olduğu gibi yine Kabine'nin gündemindeki öncelikli başlıklarından biri olacak.
Başkan Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, taraflar arasındaki son durum ele alınacak. Türkiye'nin iki ülke liderini bir araya getirmek ve kalıcı ateşkesi sağlamak için yürüttüğü diplomatik çabalar değerlendirilecek.
BAKÜ-ERİVAN BARIŞ SÜRECİ
Dış politika başlığında diğer bölgesel gelişmeler de kabine gündeminde yer alacak. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, NATO üyesi ülkelerle önümüzdeki dönemde savunma sanayii konusunda atılacak ortak adımlar ile Suriye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilecek.
TERÖRLE MÜCADELE
Terörle mücadeledeki son durum ve yaz döneminde yürütülecek operasyonlar da Kabine'nin gündemindeki bir diğer önemli başlık olacak.