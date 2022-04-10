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    • Haberler
    • 10.04.2022 08:00
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    • 10.04.2022 08:00
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    ✍ÖSYM Yabancı Dil Sınavı YDS giriş belgesi nasıl alınır? YDS ne zaman, saat kaçta, kaç dakika sürecek? YDS sınav yeri sorgulama...

    Bugün sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde YDS ne zaman, saat kaçta, kaç dakika sürecek sorularının yanıtları araştırılır oldu. ÖSYM'nin her sene birkaç defa gerçekleştirdiği Yabancı Dil Sınavı'nın 2022 yılı ilk sınavı için çok az bir zaman kaldı ve katılacak olan adaylar nerede sınava gireceklerini merak ediyor. Peki Yabancı Dil Sınavı YDS giriş belgesi nasıl alınır? YDS sınav yeri sorgulama ekranına nereden ulaşılır? Kariyerinde yabancı dil bilgisini belge olarak kanıtlamak isteyenlerin katılacağı sınav hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    ✍ÖSYM Yabancı Dil Sınavı YDS giriş belgesi nasıl alınır? YDS ne zaman, saat kaçta, kaç dakika sürecek? YDS sınav yeri sorgulama...

    YDS ne zaman, saat kaçta, kaç dakika sürecek? ÖSYM Yabancı Dil Sınavı YDS giriş belgesi nasıl alınır? YDS sınav yeri sorgulama ekranı araştırmaları yoğun bir şekilde yapılıyor. Yabancı dil bilgisini sergileyerek kariyerini buna göre şekillendirmek isteyenler ÖSYM'nin düzenlediği YDS sınavına katılacak ve sınav yerleri, puan hesaplama detaylarını haberimizde bulabilirler.

    YDS NE ZAMAN, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

    Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS/1 ÖSYM takviminde belirtildiği gibi bu Pazar 10 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

    Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 3 saatlik (180 dakika) sürenin ardından 13.15'te sona erecek.

    YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    Pazar günü yapılacak sınav için sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanı sınava giriş için gerekli olacak. ÖSYM AİS sistemi üzerinden paylaşılan YDS sınav giriş belgesi, sınav yerleri konusunda bilgi veriyor.

    Adaylar saat 10.00'dan sonra sınava alınmayacak.

    Pazar günü yapılacak sınav için sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanı sınava giriş için gerekli olacak. ÖSYM AİS sistemi üzerinden paylaşılan YDS sınav giriş belgesi, sınav yerleri konusunda bilgi veriyor.

        YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YDS/1 sonuçları 6 Mayıs 2022 tarihinde açıklanacak.

        Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

        YDS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        YDS'de toplamda 80 soru bulunmaktadır. Her bir sorunun değer 1.25 puandır. Doğru sayısının 1.25 ile çarpımı ile YDS puanı hesaplanabilir. YDS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürmez.

        Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

        90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

        80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

        70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

        60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

        50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

        olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.
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        Haberler Haberler ✍ÖSYM Yabancı Dil Sınavı YDS giriş belgesi nasıl alınır? YDS ne zaman, saat kaçta, kaç dakika sürecek? YDS sınav yeri sorgulama...
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