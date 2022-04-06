İstanbul akbil fiyatları ne kadar oldu? 6 Nisan akbil fiyatlarına kaç TL zam geldi? İETT, metro, metrobüs, marmaray tam, öğrenci ücreti...

TAKSİCİLER EN AZ YÜZDE 50 ZAM TALEP ETTİ



Toplantıda konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu UKOME temsilcisi Eyüp Aksu, "Esnaf olarak masraflarımız yüzde 100'ü aşmış durumda. Daha önceki toplantılarda olduğu gibi en az yüzde 50 zam talebimizi yineliyoruz" dedi.



ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI ŞERHE SADIK KALDI



İBB Genel Sekreteri Çağlar'ın zamda bakanlık yetkilileri ile belirli bir mutabakat oluşturuldu' sözlerine karşılık Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul 1'inci Bölge Müdürü Serdar Yücel, "Biz bunların ayrı ayrı görüşülmesini söylemiştik. Yüzde 32 olarak ama böyle bir oylama olmayacağı söylediniz. Dolayısıyla biz biliyorsunuz Aralık ayının 24'ünde yapılan zamda bir şerh koymuştuk. O şerhimizin arkasındayız. Dolayısıyla o şartla bütün olarak getirdiğiniz için o şerhe sadık kalarak mahkeme sürecinde devamını kabul ederek bu teklifinizin oylanmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan oylamada Ulaştırma Ve Altaypı Bakanlığı İstanbul 1'nci Bölge Müdürü Serdar Yücel ve diğer bakanlık temsilciliklerinin muhalefet şerhiyle yüzde 40 zam yapıldı.