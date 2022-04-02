Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler neler? Ramazan ayında neler yapılır neler yapılmaz? Farz olan ibadetler...

Mübarek 11 ayın sultanı Ramazan ayı amacıyla sayılı saatler kaldı, Müslüman alemi Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler neler? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Bir ay süresince oruç tutacak olan vatandaşlar Ramazan ayında yapılması gereken başka ibadetlerin neler olduğunu merak ediyor. Bir yandan da birtakım şeylerin yapılmaması büyük ehemmiyet taşıyor, pek, Ramazan'da neler yapılmaz? İşte detaylar…
RAMAZAN AYINDA YAPILMASI GEREKENLER NELER?
Ramazan ayında her Müslüman oruç tutarak, ibadetini yerine getirir. Fakat Ramazan ayında sadece oruç tutmak yeterli değildir. Çeşitli ibadetler yaparak, bu mübarek ayı bir Müslüman olarak daha doğru ve verimli geçirebilirsiniz. Ramazan ayında özellikle teravih namazları kılmak, Kuran okumak ve bunların her birini cemaatle beraber yapmak gerekir.
Ramazan ayı, Müslümanlar için ibadetlerin en çok olduğu aylardan birisidir. Bu ayda cemaatle, toplu olarak yapılan ibadetler çok önemlidir. Bu sebeple, namazları ve duaları cemaatle yapmaya özen göstermek gerekir. Ayrıca orucu açmadan önce mutlaka iftar duası okuyarak, orucu daha bereketli hale getirmelisiniz.
Ramazan ayında Müslümanların yapabileceği çeşitli ve pek çok ibadet bulunmaktadır. İşte Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler;
1- Ramazan ayında ilk yapılması gereken ibadet oruç tutmaktır.
2- Ramazan ayı boyunca teravih namazı kılmak,
3- Kuran okuyup, bol bol dua etmek,
4- Namazları toplu olarak cemaatle kılmak,
5- iftar etmek ve toplu olarak iftar ettirmek,
6- Sahur yapmak,
7- İnsanlara iftarda ikramlar etmek, ihsan etmek.
8- Bol bol Kelime-i Tevhid söylemek,
9- Ramazan umresi yapmak,
10- Sabır dilemek,
11- Af dilemek.