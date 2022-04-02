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    • 02.04.2022 06:58
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    2 Nisan Cumartesi sahur vakti ne zaman? Sabah ezanı saat kaçta okunur? 2 Nisan Diyanet imsak ve iftar saatleri!

    Müslüman aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı geldi. 2022 yılında oruç ayının başlangıcı 2 Nisan 2022 Cuma gününe denk geliyor. Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler 30 gün boyunca farz olan orucu tutacak. Hadislerde “Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır.” (Buhari, Savm 5) buyuruğu yer almaktadır. İlk oruç için sahura 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkılacak. Peki 2 Nisan Cumartesi sahur vakti ne zaman? Sabah ezanı saat kaçta okunur? İşte 2 Nisan Diyanet imsak ve iftar saatleri!

    takvim.com.tr
    2 Nisan Cumartesi sahur vakti ne zaman? Sabah ezanı saat kaçta okunur? 2 Nisan Diyanet imsak ve iftar saatleri!

    2 Nisan Cumartesi sahur ve iftar vakitleri gündemde yer alıyor. İslam alemi tarafından 11 Ayın Sultanı olarak da anılan Ramazan ayı bu yıl 2 Nisan'da başlayacak. Milyonlarca kişi bu önemli ayda oruç tutmak istiyor. 81 ilde vatandaşlar oruç tutmak için sahur vaktini merak ediyor. Bilindiği üzere bu ayda oruç tutup, gecelerini de ibadetle geçirenin günahları affolur. Peki 2 Nisan Cumartesi sahur vakti ne zaman? Sabah ezanı saat kaçta okunur? İşte 2 Nisan Diyanet imsak ve iftar saatleri!

    2 NİSAN İMSAK VAKTİ (SAHUR VAKTİ) NE ZAMAN?

    İSTANBUL

    Diyanet'in takvimine göre 2 Nisan 2022 Cumartesi günü İstanbul'da sahura saat 05:12'de kalkılacak. İftar saati de 19:36 olarak duyuruldu. İşte İstanbul'un 28 günlük imsakiyesi:

    ANKARA SAHUR VE İFTAR VAKTİ

    👉Ankara 2 Nisan Cumartesi sahur vakti: 04:59

    Ankara 2 Nisan Cumartesi iftar vakti: 19:20

    İZMİR SAHUR VE İFTAR VAKTİ

    👉İzmir 2 Nisan Cumartesi sahur vakti: 05:25

    İzmir 2 Nisan Cumartesi iftar vakti: 19:42

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    RAMAZAN AYI İLE İLGİLİ HADİSLER

    "Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anı vardır; birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır." (Buhari, Savm 9; Müslim, Sıyam 163)
    "Kim faziletine inanarak ve karşılığını Allah' tan bekleyerek orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, İman 28, Savm 6)
    "Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır." (Buhari, Savm 5)
    "Ramazan ayında yapılan umre tam bir hac sayılır, yahut da benimle birlikte yapılmış bir haccın yerini tutar." (Buhari, Umre 4)
    "Kim bir oruçluyu iftar ettirirse oruçlu kadar sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez." (Tirmizi, Savm 82)
    "Ramazan orucu farz, teravih namazı ise sünnettir. Bu ayda oruç tutup, gecelerini de ibadetle geçirenin günahları affolur." (Nesai)
    "Ey iman edenler! Sizden öncekilere yazıldığı gibi, oruç size de yazıldı (farz kılındı). Umulur ki sakınırsınız." (Bakara Suresi, 183. Ayet)
    "Oruç tutanın uykusu ibadet, susması tesbih, ameli kabul ve duası müstecab olur." (Resulullah s.a.v)
    "Eğer sorulsa ki, neden ramazan ayının orucu bundan az veya fazla farz kılınmadı? Şöyle cevap verilir: Çünkü bu, zayıf ve güçlünün gücünün yettiği bir miktardır." (İmam Rıza a.s)
    "Allah rızası için bir gün oruç tutan kimseyi Allah Teala bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateşinden yetmiş yıl uzak tutar." (Buhari, Cihad 36; Müslim, Sıyam 167- 168)

    RAMAZAN AYINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

    Gözlerini haramdan koru.
    Dünyalıklardan uzak dur.
    Allah'a tövbeni çoğalt.
    İyiliği yapmaya çalış, kötülükten uzak dur.
    Günahlarının affı için Allah'a ümidini diri tut.
    Bütün günahlarının bağışı için yalvar.
    İyi ameller edinmek için motivasyonunu yüksek tut.

        SAHUR YAPMANIN ÖNEMİ NEDİR?

        Enes'den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurdu:

        "Sahur yapınız, zira sahurda bolluk-bereket vardır." (Buhârî, Savm 20; Müslim, Sıyâm 45)

        Sahur ile sabah namazı arası

        Zeyd İbni Sâbit (r.a.) dedi ki: Biz Resûlullah ile birlikte sahur yemeği yedik sonra da sabah namazını kıldık.

        Sahur yemeği ile sabah namazı arasında ne kadar zaman geçti? diye soruldu. "Elli âyet okuyacak kadar" cevabını verdi. (Buhârî, Savm 19; Müslim, Sıyâm 47)

        SAHURDA İBADET

        İbni Ömer (r.a.) dedi ki, Resûlullah'ın iki müezzini vardı: Bilâl ve İbni Ümmü Mektûm. Resûlullah şöyle buyurdu:

        "Bilâl geceleyin erkence ezan okur. Siz İbni Ümmü Mektûm ezan okuyuncaya kadar yiyip içiniz."

        İbni Ömer, "Bu ikisinin arasındaki zaman, biri inip diğeri çıkıncaya kadar geçen vakitten ibaretti" demiştir. (Buhârî, Ezân 11, 13, Şehâdât 11, Savm 17)

        İFTAR İLE İLGİLİ HADİSLER

        İftar vermenin sevabı nedir?
        Zeyd İbni Hâlid el-Cühenî'den (r.a.) rivayet edildiğine göre Nebî şöyle buyurdu:
        "Kim bir oruçluyu iftar ettirirse, oruçlu kadar sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez." (Tirmizî, Savm 82)
        Oruç açmakta acele ediniz
        Sehl İbni Sa'd'dan (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurdu:
        "Oruç açmakta acele ettikleri sürece Müslümanlar hayır üzere yaşarlar." (Buhârî, Savm 45; Müslim, Sıyâm 48)
        Akşam namazından önce orucu açmak
        Ebû Atıyye dedi ki, ben ve Mesruk, Hz. Ayşe'nin yanına gittik. Mesruk ona:
        - Muhammed'in ashâbından iki kişi var. İkisi de hayırdan geri kalmıyorlar. Ancak bunlardan biri akşam namazını kılmakta ve oruç açmakta acele ediyor, diğeri ise hem akşam namazını hem de iftarı geciktiriyor, dedi. Bunun üzerine Ayşe:
        - Akşam namazını kılmakta ve oruç açmakta acele eden kimdir? diye sordu.
        Mesruk da:
        - (İbni Mesut'u kastederek) Abdullah'tır, cevabını verdi. Bunun üzerine Ayşe:
        - Resûlullah da öyle yapardı, dedi. (Müslim, Sıyâm 49-50.)
        Oruç açmakta acele etmek
        Ebû Hüreyre'den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah dedi ki:
        "Allah Teâlâ şöyle buyurdu: Kullarımın bana en sevgili olanı, oruç açmakta acele davranandır." (Tirmizî, Savm 13)Sahâbeden Selmân İbni Âmir ed-Dabbî'den (r.a.) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurdu:
        "Herhangi biriniz iftar etmek istediği zaman orucunu hurma ile açsın. Hurma bulamazsa, su ile iftar etsin. Su temizdir." (Ebû Dâvûd, Savm 21; Tirmizî, Zekât 26, Savm 10.)
        Enes (r.a.)dedi ki: Resûlullah akşam namazından önce bir kaç taze hurma ile orucunu açardı. Taze hurma bulamazsa, kuru bir hurmacıkla iftar ederdi. Kuru hurma da bulamazsa, birkaç yudum su içerek iftar ederdi. (Ebû Dâvûd, Savm 21; Tirmizî, Savm 10)

        TERAVİH NAMAZININ ÖNEMİ NEDİR?

        Ebû Hüreyre'den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurdu:

        "Kim Ramazan'ın faziletine inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek terâvih namazını kılarsa, geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Îmân 37 ; Müslim, Müsâfirîn 173, 174.)

        Peygamberimiz, Teravih namazını sünnet kılmıştır.

        Peygamber Efendimiz buyurur:

        "Allâh Teâlâ Ramazan'da orucu farz kıldı, ben de (terâvîh) namazını sünnet kıldım." (İbn-i Mâce, Salât, 173)

        KADİR GECESİNİN ÖNEMİ NEDİR? KADİR GECESİ İLE İLGİLİ HADİSLER NELERDİR?

        Kadir Gecesi'ni değerlendirmenin ecri
        Ebû Hüreyre'den (r.a.) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurdu:
        "Faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Îmân 25, 27, 28, 35, Savm 6, Terâvih 1, Leyletü'l-kadr 1; Müslim, Müsâfirîn 173-176.)
        Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 7 gecesi arayın
        Abdullah İbni Ömer'dan (r.a.) rivayet edildiğine göre, bir grup sahâbî, rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son yedi gecesinde olduğunu görmüşler (ve bunu Hz. Peygamber'e bildirmişler)di. Bunun üzerine Resûlullah şöyle buyurdu:
        - "Kadir gecesi ile ilgili rüyalarınızın, Ramazan'ın son yedi gecesi üzerinde toplandığını görüyorum. O halde Kadir gecesini arayan onu Ramazan'ın son yedi gecesinde arasın!" (Buhârî, Leyletü'l-kadr 2, Ta'bîr 8; Müslim, Sıyâm 205 -206.)
        Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 günü arayın
        Hz.Ayşe'den rivayet edildiğine göre Resûlullah Ramazan ayının son on gününde câmiye kapanır ibadete soyunur ve şöyle buyururdu:
        "Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günü içinde arayınız!" (Buhârî, Leyletü'l-kadr 3; Müslim, Sıyâm 219.)
        Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 günü tek gecelerde arayın
        Hz. Ayşe'den rivayet edildiğine göre Resûlullah şöyle buyurdu:
        "Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günündeki tek gecelerde arayın!" (Buhârî, Leyletü'l-kadr 3)
        Peygamberimizin Ramazan'da son 10 günü
        Hz. Ayşe şöyle dedi:
        Ramazan ayının son on günü girdiğinde Resûlullah geceleri ihyâ eder, ev halkını uyandırır, ciddiyetle ibadete soyunur ve eşleriyle ilişkiyi keserdi. (Buhârî, Leyletül-kadr 5;)

        KADİR GECESİ NASIL DUA EDİLİR?

        Hz. Ayşe şöyle dedi:
        - Ey Allah'ın Resulü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim? diye sordum.
        - "Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye dua et" buyurdu. (Tirmizî, Daavât 84.)
        Hz. Ayşe'den rivayet edildiğine göre Resûlullah, Ramazan'da diğer aylardan daha fazla (kulluk yapmaya) çalışırdı. Ramazan'ın son on gününde de Ramazan'ın öteki günlerinden daha fazla ibadet ederdi. (Müslim, İ'tikâf 8. Ayrıca bk. Tirmizî, Savm 72;)
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