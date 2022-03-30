ÖSYM KPSS takvimi 2022: Lise, ortaöğretim ve ön lisans KPSS sınavı ne zaman? 2022 lise ve ön lisans KPSS başvuruları başladı mı?

Yaz aylarına kısa bir süre Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2022 ortaöğretim ve lise düzeyi için araştırmalar kala hız kazandı. İki yılda bir düzenlenen lise ve ortaöğretim mezunlarına yönelik yapılan sınavların bu yıl olup olmadığı araştırılıyor. İşte, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) lise, ortaöğretim ve ön lisans oturumu hakkında son bilgiler...