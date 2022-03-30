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    • Haberler
    • 30.03.2022 13:04
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    • 30.03.2022 13:04
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    ÖSYM KPSS takvimi 2022: Lise, ortaöğretim ve ön lisans KPSS sınavı ne zaman? 2022 lise ve ön lisans KPSS başvuruları başladı mı?

    2022 KPSS sınavları ne zaman yapılacak? Sorusu arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Devlet kurumlarında personel olmak isteyen ortaöğretim ve lise mezunu vatandaşlar, bu yıl KPSS sınavının ne zaman yapılacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi içerisinde KPSS 2022 hakkında açıklama yapıldı. Peki, 2022 lise, ortaöğretim KPSS var mı, ne zaman? İşte 2022 KPSS ortaöğretim, lise ve ön lisans sınavına dair son gelişmeler...

    takvim.com.tr
    ÖSYM KPSS takvimi 2022: Lise, ortaöğretim ve ön lisans KPSS sınavı ne zaman?

    Yaz aylarına kısa bir süre Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2022 ortaöğretim ve lise düzeyi için araştırmalar kala hız kazandı. İki yılda bir düzenlenen lise ve ortaöğretim mezunlarına yönelik yapılan sınavların bu yıl olup olmadığı araştırılıyor. İşte, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) lise, ortaöğretim ve ön lisans oturumu hakkında son bilgiler...

    KPSS 2022 SINAV TARİHLERİ

    EKPSS 24 Nisan, KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS DHBT 27 Kasım tarihlerinde organize edilecek.

    KPSS BAŞVURU TAKVİMİ

    KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran'a kadar devam edecek.

    KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.

    KPSS Önlisans başvurusu 3-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.

        KPSS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

        Sınava, lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilirler. Koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, KPSS'ye alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.



        Sadece öğretmenliğe başvuracakların lisans öğrenimlerinin son sınıfında olmaları şart koşulmaktadır.

        KPSS'YE GİRMEK İÇİN MEZUN OLMAK ŞART MI?

        Sınav puanı 2 yıl geçerli olduğu için, sınava girecek adayda mezuniyet şartı aranmaz. Ancak tercih işlemlerinin yapılacağı son tarih itibariyle mezun olmak gerekir.
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        Haberler Haberler ÖSYM KPSS takvimi 2022: Lise, ortaöğretim ve ön lisans KPSS sınavı ne zaman? 2022 lise ve ön lisans KPSS başvuruları başladı mı?
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