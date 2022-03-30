ÖSYM KPSS takvimi 2022: Lise, ortaöğretim ve ön lisans KPSS sınavı ne zaman? 2022 lise ve ön lisans KPSS başvuruları başladı mı?

Yaz aylarına kısa bir süre Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2022 ortaöğretim ve lise düzeyi için araştırmalar kala hız kazandı. İki yılda bir düzenlenen lise ve ortaöğretim mezunlarına yönelik yapılan sınavların bu yıl olup olmadığı araştırılıyor. İşte, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) lise, ortaöğretim ve ön lisans oturumu hakkında son bilgiler...
KPSS 2022 SINAV TARİHLERİ
EKPSS 24 Nisan, KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS DHBT 27 Kasım tarihlerinde organize edilecek.
KPSS BAŞVURU TAKVİMİ
KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran'a kadar devam edecek.
KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.
KPSS Önlisans başvurusu 3-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.