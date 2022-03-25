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    • Haberler
    • 26.03.2022 14:25
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    • 26.03.2022 14:25
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    2022 YKS'ye kaç kişi başvurdu? Bu yıl YKS'ye kaç kişi girecek? ÖSYM TYT, AYT ve YDT tarihi

    Bu yıl YKS'ye kaç adayın katılacağı merak konusu oldu. Üniversiteye girişte en önemli adım olan YKS'nin TYT oturumu 18 Haziran Cumartesi günü, uygulanacak. AYT oturumu 19 Haziran Pazar günü sabah, YDT oturumu da aynı gün öğleden sonra gerçekleştirilecek. Lise mezunu adayların gireceği YKS için heyecanlı bekleyiş devam ederken ÖSYM Başkanlığı'ndan flaş açıklama geldi. Açıklamada Bu yıl YKS'ye kaç kişi girecek? 2022 YKS'ye kaç kişi başvurdu? sorularına yanıt verildi.

    takvim.com.tr
    2022 YKS’ye kaç kişi başvurdu?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için kaç kişinin başvuruda bulunduğu belli oldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün 2022 yılında Yabancı Dil Testi'ne (YDT), Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) ve Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuran aday sayısını açıkladı. Aygün'ün son dakika açıklamaları sonrası Haziran ayında uygulanması planan YKS için araştırmalar hızlandı. Peki YKS'ye kaç kişi girecek? 2022 YKS'ye kaç kişi başvurdu? İşte ÖSYM TYT, AYT ve YDT tarihi ve diğer tüm bilgiler...

    YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRECEK 2022?

    YKS'ye başvuran aday sayısı ÖSYM Başkanlığı tarafından duyuruldu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter hesabından YKS'ye başvuran aday sayısını açıkladı. Aygün'ün açıklamaları şöyle:

    ''18-19 Haziran'da gerçekleştireceğimiz 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2022-YKS) başvuran toplam aday sayısı: 3.243.425

    18 Haziran Cumartesi günü uygulayacağımız Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) başvuran aday sayısı: 3.234.409

    19 Haziran Pazar günü sabah oturumunda uygulayacağımız Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) başvuran aday sayısı: 2.056.512

    19 Haziran Pazar günü öğleden sonra oturumunda uygulayacağımız Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran aday sayısı: 168.430

    2022-YKS'ye girecek tüm adaylara şimdiden başarılar dilerim''

    ''5 YIL İÇİNDE EN ÇOK ADAYIN BAŞVURDUĞU YKS OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR''

    Aygün, 2022-YKS'ye başvuran adayların, öğrenim ve mezuniyet durumuna, okul türlerine, yaş grupları ile başvuru yöntemlerine göre dağılımını değerlendirdi.

    İlk kez 2018'de uygulanan YKS'nin 18-19 Haziran'da bu yıl beşincisinin gerçekleştirileceğini belirten Aygün, "2022-YKS, 5 yıl içinde en çok adayın başvurduğu YKS olma özelliği taşıyor." dedi.

        BAŞVURAN ADAY SAYISI YAKLAŞIK YÜZDE 25 ARTTI

        ÖSYM Başkanı Aygün, "2022-YKS'ye gireceklerin sayısı 635 bin 522 aday artışıyla geçen yıla oranla yüzde 24,36 arttı. 2021-YKS'ye başvuran aday sayısı 2 milyon 607 bin 903 iken bu yıl 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 aday başvurdu." bilgisini verdi.

        Halis Aygün, 18-19 Haziran'da yapılacak 2022-YKS'ye başvuru yapan adayların öğrenim durumlarına ilişkin şunları kaydetti:

        "Lise son sınıfta olan aday sayımız 923 bin 37 (yüzde 28,23), lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olan aday sayımız ise 1 milyon 556 bin 730 (yüzde 47,99). Bir yükseköğretim programına yerleşmiş veya kayıtlı aday sayımız ise 389 bin 823 (yüzde 12,27), bir yükseköğretim programından mezun olan aday sayımız 293 bin 136 (yüzde 9,03). Yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ve sınava başvuran aday sayımız da 80 bin 699 (yüzde 2,48)."

        EN YAŞLI ADAY 88 YAŞINDA

        Lise son sınıf adaylarından 480 bin 112'sinin (yüzde 52) kadın, 442 bin 925'inin (yüzde 48) erkek olduğunu belirten Aygün, mezun adaylardan 1 milyon 110 bin 279'unun kadın, 1 milyon 210 bin 109'unun erkek olduğunu aktardı.

        ÖSYM Başkanı Aygün, şöyle devam etti:

        "Genel toplamda 2022-YKS'de 1 milyon 590 bin 391 (yüzde 49) aday kadın, 1 milyon 653 bin 34 (yüzde 51) aday ise erkeklerden oluşuyor. Sınava girecek adayların yaş ortalaması 23,8, beklenildiği gibi 18-20 yaş aralığında yoğunlaşma var. En yaşlı adayımız 88 yaşında. 30-88 yaş aralığında 578 bin 163 aday bulunmaktadır. 50-88 yaş aralığında 43 bin 787 adayımız yer almaktadır."

        Halis Aygün, adayların kaç kez YKS başvurusu yaptığına ilişkin detaylarla ilgili bilgi verirken, "Adaylardan 1 milyon 599 bin 780'i (yüzde 49) YKS'ye ilk kez başvurmuş. 932 bin 145 (yüzde 29) adayın ikinci başvurusu, 434 bin 211 (yüzde 13) adayın üçüncü başvurusu, 199 bin 255 (yüzde 6) adayın dördüncü başvurusu, 78 bin 34 (yüzde 2) adayın ise beşinci başvurusu." ifadelerini kullandı.

        EN ÇOK ADAY ANADOLU LİSESİNDEN

        2022-YKS'ye başvuran adayların okul türlerine göre dağılımı hakkında ÖSYM Başkanı Aygün, şunları kaydetti:

        "Adaylarımızın 1 milyon 6 bin 196'sı (yüzde 31,02) Anadolu lisesinden, 838 bin 9'u (yüzde 25,84) meslek lisesinden, 715 bin 683'ü (yüzde 22,07 ) açık öğretim lisesinden, 293 bin 24'ü (yüzde 9,03) liselerden, 245 bin 981'i (yüzde 7,58 ) imam hatip lisesinden, 83 bin 591'i (yüzde 2,58) fen lisesinden, 19 bin 988'i (yüzde 0,62) güzel sanatlar ve spor lisesinden, 11 bin 942'si (yüzde 0,37) sosyal bilimler lisesinden, 29 bin 11'i (yüzde 0,89) diğer liselerden."

        YAKLAŞIK 3 MİLYON ADAY DİJİTAL ORTAMI SEÇTİ

        ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, başvuru yöntemlerine ilişkin de şunları söyledi:

        "Sınav başvurularının dijital ortama taşınmasıyla adaylarımızın çoğunluğu başvurularını herhangi bir başvuru merkezine gitmeden çevrim içi gerçekleştirdi. Hizmete sunduğumuz dijital sistemler ile 2 milyon 949 bin 972 aday, herhangi bir başvuru merkezine gitmeden 2022-YKS'ye başvuru yaptı. 2022-YKS'ye başvuran 3 milyon 243 bin 425 adaydan 2 milyon 949 bin 972'si (yüzde 91) YKS başvurusunu dijital ortamda gerçekleştirdi. Adaylarımızın yalnızca 293 bin 453'ü (yüzde 9) merkezlerimize giderek başvurularını gerçekleştirdi."

        Sınav süreçlerinde yenilikçi olmak adına sınav başvurularının dijital ortama taşınmasıyla birlikte adayların çoğunluğunun başvurularını herhangi bir başvuru merkezine gitmeden çevrim içi gerçekleştirdiğine işaret eden Aygün, 2022-YKS başvurusunu ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştiren aday sayısının 2 milyon 183 bin 902 (yüzde 67,33), ÖSYM AİS Mobil uygulaması üzerinden tamamlayanların ise 766 bin 70 (yüzde 23,61) olduğunu vurguladı.
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