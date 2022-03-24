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    • Haberler
    • 25.03.2022 01:42
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    • 25.03.2022 01:52
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    Son dakika: TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'nde parlama: 4 işçi yaralandı

    Son dakika haberleri... Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'ye (TÜPRAŞ) ait İzmit Rafinerisi'nde meydana gelen patlama nedeniyle 4 işçi yaralandı.

    TÜPRAŞ’ta parlama!

    Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'ye (TÜPRAŞ) ait İzmit Rafinerisi'nde meydana gelen parlama nedeniyle 4 işçi yaralandı.

    TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada, İzmit Rafinerisi'nde bakım esnasında alevlenme meydana geldiği, ekiplerin müdahalesiyle alevlenmenin tamamen söndürüldüğü belirtildi.

    Açıklama, "Parlamanın etkisiyle olaydan etkilenen dört arkadaşımız ilk müdahaleleri yapılarak, tedavileri için Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Arkadaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Sağlık durumlarını yakından takip ettiğimiz çalışma arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

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    Haberler Haberler Son dakika: TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'nde parlama: 4 işçi yaralandı
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