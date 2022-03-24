Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Türkiye Ukrayna gibi saldırıya uğrarsa hangi lider iyi yönetir? İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na şok

İşte Mahmut Övür'ün konuyla ilgili yazısından bir bölüm:
Dünya, pandemi, ekonomik kriz ve nereye evrileceği bilinmeyen Ukrayna-Rusya Savaşı'yla derin bir sarsıntı içinde.
Türkiye bu sarsıntılardan pandemi ve Ukrayna-Rusya Savaşı'nı bir biçimde başarıyla yönetti ve yönetiyor, ama ekonomide hâlâ sıkıntı var. Bunun da birinci sırada seçmen davranışını etkileyeceği öngörülüyor.
Bu arada iç siyasette de hareketli günler yaşanıyor. AK Parti ve MHP'nin birlikte hazırladıkları yeni seçim kanunu tasarı, Meclis gündeminde. Tasarı Meclis'te bir değişikliğe uğrar mı belli değil, ama barajın yüzde 7'ye düşürülmesi, ittifak içi oyların farklı değerlendirilmesi küçük partileri ve ittifakları zorlayacak gibi.
Peki, seçmen dünyadaki ve Türkiye'deki bu gelişmelere nasıl bakıyor?
Elimde Hilmi Daşdemir'in yönetimi kurulu başkanı olduğu Optimar Araştırma'nın 10-16 Mart tarihleri arasında 26 ilde ve 2002 örnekle yaptığı anket sonuçları var.