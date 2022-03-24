Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Türkiye Ukrayna gibi saldırıya uğrarsa hangi lider iyi yönetir? İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na şok

Burada da Kemal Bey'in ikinci sıraya yükselmesi, son ataklarının başarılı olduğunu gösteriyor.

Gelelim muhalefetin tarif ettiği kara Türkiye tablosuna... "Bugün bir seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" denildiğinde şöyle bir tablo çıkıyor:

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ERDOĞAN EZDİ GEÇTİ

Rusya'nın Ukrayna'yı istilası sonrasında liderliğin önemi konusu bir kez daha konuşulmaya ve tartışılmaya başladı.