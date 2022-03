Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'a çağrı: Kız çocuklarının eğitimine izin verin

Dışişleri Bakanlığı'nca Afganistan'da ortaöğretimdeki kız çocuklarının eğitimine yönelik kısıtlamanın devam ettirilmesinin üzüntüyle karşılandığı belirtilip, her yaşta kızların eğitimine izin verilmesi çağrısında bulunuldu.



"HER YAŞTA KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİNE İZİN VERİN"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan'da bugün başlayan yeni eğitim döneminde, orta öğretimdeki kız çocuklarının eğitimine yönelik kısıtlamanın devam ettirilmesini üzüntüyle karşılıyoruz. Yeni eğitim döneminde kız çocukları dahil tüm öğrencilerin eğitimlerine devam etmesi esas itibariyle bizatihi Afgan halkının büyük bir çoğunluğunun beklentisidir. Afganistan Geçici Hükümeti'ne öncelikle Afgan halkının yararı için kapsayıcı bir şekilde bir an evvel her yaşta kız çocuklarının da eğitimine izin verilmesi çağrısında bulunuyor, bu zor günlerde Afgan halkının yanında olmayı sürdüreceğimizi vurguluyoruz" denildi.





