Yurtta yangınlarla mücadele! 3 ilde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Aliefendi Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Öte yandan bir yangın haberi de Muğla'nın Milas ilçesinde çıktı. Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.Antalya ve Muğla'da orman yangını!
Takvim.com.tr yangın bölgelerinden gelişmeleri anbean aktarıyor...
CANLI ANLATIM
OGM SON DURUMU PAYLAŞTI
Orman Genel Müdürlüğü halihazırda devam eden ve müdahalenin sürdüğü yangınlara ilişkin bilgi verdi. OGM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Aydın'ın Çine ilçesi Antalya'nın Alanya ilçesi Muğla'nın Milas ve Köyceğiz ilçelerinde 14 uçak 20 helikopter 153 arazöz 14 iş Makinesi 815 personel meydana gelen yangınlara havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangınların bir an evvel kontrol altına alınması için mücadelemiz devam ediyor."
MİLAS'TA HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI
Muğla’nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangına ekiplerin müdahalesi aralıksız devam ederken yangın söndürme çalışmalarına hava unsurları da katıldı. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.
KÖYCEĞİZ'DEKİ YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE ORMANLIK ALANA SIÇRADI
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Kıyıkışlacık Mahallesi'nde yol kenarında başlayan yangın kuvvetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, iş makineleri, orman işçileri ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri se006vk edildi. Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için gece boyu çalışma yürüttü.
Bazı gönüllüler ile vatandaşlar da ekiplere destek verdi. Traktörle bölgeye gelen bir vatandaş, alevleri kendi çabasıyla söndürmeye çalıştı. Vatandaşların alevlere müdahale ettiği anlar, kameralara yansıdı. Öte yandan, yangının etkili olduğu alan Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait dronla görüntülendi.
"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"
Bölgede incelemelerde bulunan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, tüm kurum ve ekiplerin yangın için seferber edildiğini bildirdi.
"EKİPLERİMİZ, ALEVLERİN ÖNÜNÜ KESMEK İÇİN BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR"
Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangının yayıldığını vurgulayan Öztürk, "Aliefendi Mahallesi'nde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle İspatlı Mahallesi'ne sıçradı. Çok şükür şu ana kadar bir can kaybı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz, alevlerin önünü kesmek için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Yangını bir an önce kontrol altına almak ve tehlikeyi bertaraf etmek için tüm kurumlarımızla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.