Yeşil Vatan'da alevlere geçit yok! Hatay'da tam Mersin'de büyük ölçüde kontrol | Havadan ve karadan müdahale

Yurdun farklı bölgelerinden artan sıcakların da etkisiyle orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor. Bursa ve Kocaeli'de müdahale sürüyor.
CANLI ANLATIM
BURSA'DA YANGIN
Bursa’nın İznik ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.
İznik ilçesine bağlı Bayındır Mahallesi’nde saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle maki yangını çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor
YANGINLARDA SON DURUM
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı orman yangınlarına ilişkin son durumla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Yeşil Vatanımızı savunmaya, alevlerle mücadelemize durmadan, yorulmadan devam ediyoruz. Hatay’ın Hassa, Antakya ve Yayladağ ilçelerindeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı. Mersin’in Silifke ve Anamur ilçelerindeki yangınlar ise büyük öçlüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor. Yangın riskinin yüksek olduğu bu günlerde daha dikkatli olalım. Yarınlarımıza hep birlikte sahip çıkalım"
BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINDA
Mersin'in Silifke ilçesinde, iki gün önce çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta başlayan, 6 mahalle ile 7 mevkideki 984 haneden 1851 kişinin tahliye edildiği yangının kontrol altına alınabilmesi için gece boyunca çalışmalar sürdürüldü.
Söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı.
Havadan ve karadan müdahale sonucu yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
YANGINDA İLK GÜN
Silifke ilçesi Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 10 helikopter, 122 kara aracı ve 344 personelle müdahaleye başlanmıştı.
Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan alevler nedeniyle Kırtıl, Balandız, İmamuşağı, Çamlıca, Işıklı ve Akdere mahalleleri ile yerleşim yerlerinin olduğu 5 mezra tedbiren boşaltılmış, hanelerde yaşayanlar tahliye edilmişti.
YANGINDA İKİNCİ GÜN
Yangının ikinci gününde iki uçağın da destek verdiği çalışmalarda ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürmüş, bölgeye çevre illerden gönderilmeye devam eden takviye ekipler, boşaltılan evlerin çevresinde önlem almıştı. Yayılan alevler nedeniyle 6 mahalle ile 7 mevkideki 984 hane boşaltılmış, 1851 kişi tahliye edilmişti.
Dumandan etkilenen 1 personel ve 16 kişinin tedavileri sonrası taburcu edildiği, yangında 53 hanenin zarar gördüğü bildirilmişti.
Yangının ilk gününde trafiğe kapatılan Silifke-Gülnar kara yolu yeniden ulaşıma açılmıştı.
OGM SON DURUMU PAYLAŞTI
Orman Genel Müdürlüğü yangınlara ilişkin son durumu paylaştı. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Yeşil Vatan'da devam eden yangınlardan, Adana Aladağ'ı kontrol altına aldık. Mersin Silifke, Hatay Hassa ve Antakya'da büyük ölçüde kontrolü sağladık. Mersin Anamur'un ise enerjisini düşürdük. Ülkemiz genelindeki yangınların tamamını kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor."
MERSİN'DE YANGINLARA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Mersin'in Silifke ilçesindeki orman yangınına 3'üncü gününde, Anamur ilçesindeki orman yangınına ise 2'nci gününde müdahale devam ediyor.
Silifke ilçesinde önceki gün 3 noktada orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle Işıklı, Kırtıl, İmamuşağı, Balandız, Akdere ve Çamlıca mahallelerinde tedbir amaçlı 984 hanede 1864 kişi tahliye edildi. Yangının 3'üncü gününde ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Dün Anamur ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi'nde çıkan orman yangını da devam ediyor. Tedbir amaçlı Ovabaşı Mahallesi'nin boşaltıldığı yangına ekiplerin müdahalesi havadan ve karadan sürüyor.
HATAY'DA ALEVLERLE MÜCADELE
Hatay'ın Hassa ve Yayladağı ilçelerindeki orman yangınları devam ediyor.
Hassa'nın Eğribucak Mahallesi Seyranyeri Yaylası mevkisinde önceki gün orman yangını çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Bölgede iki mahallede 1115 kişinin evlerinden tahliye edildi. Üçüncü gününe giren orman yangına gece boyu 259 araç ve 592 personelle müdahale edildi. Bugün havanın aydınlanmasıyla hava araçları da söndürme çalışmalarına dahil oldu.
Öte yandan Yayladağı'nda iki ayrı noktada çıkan orman yangınları da ikinci gününde. Gece boyu ilçeye bağlı Çaksına Mahallesi'ndeki yangına 78 araç, 159 personel ile Suriye'nin Kesep bölgesinden ilçeye sıçrayan yangına ise 54 araç ve 192 personel ile müdahale edildi. Günün aydınlanmasıyla söndürme çalışmalarına hava araçları da katıldı.