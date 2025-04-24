Yenidoğan Çetesi davasında dikkat çeken ifade! Yenidoğan yoğun bakımına 28 günlük bebek: CİMER’e şikayet ettim

"CİMER'E ŞİKAYET ETTİM"

Bir diğer tanık Sezgin Demirci ise, "Reyap Hastanesi'nde Mart 2023 ile Eylül 2023 arasında acil hekimi olarak çalıştım. Eylül ayında yönetim tarafından ayrılmam istendi. Çalıştığım dönemde 112 ekipleri, 28 günlükten büyük bebekleri getirirdi. CİMER'e şikayet ettim. Bu bebekleri yenidoğan yoğun bakıma aldığımda bir şey olursa sorumlu ben olurdum. Çünkü Yenidoğan yoğun bakımı vardı ama çocuk yoğun bakım yoktu. 28 günlükten büyük bebekleri çocuk yoğun bakıma koymalıyız yenidoğana koymak diğer hastaları risk altına alırdı. Halbuki bize yakın bölgelerde çocuk yoğun bakım odası olan hastaneler vardı. Yönetime şikayet ettiğim zaman 'Bu konuyu kapat' dediler. Bana mobbing uyguladılar. Ben de istifa ettim" dedi.

Avcılar Hospital'da çalışan nöbetçi hemşire Meryem Akyürek ise "Tokluoğlu bebek hakkında bir bilgim yok. O dönemde yıllık izindeydim. Ben bebek odasında çalışıyordum. Sonrasında da hiçbirşey duymadım. Zeki doktor ile çalıştığım sürece blr ihmaline rastlamadım. Çağırdığım zaman hemen gelirdi" dedi.