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Yahya Sinwar öldü mü? İsrail ordusundan suikast iddiası! El Cezire'den Hamas mesajı

İsrail ordusu ve iç istihbarat servisi Şin Bet, Hamas lideri Yahya Sinwar'a suikast düzenlediklerini iddia etti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada "Hamas lideri Yahya Sinwar'ı öldürmüş olabiliriz. Şuan kimliğini doğrulayamıyoruz" ifadeleri kullanıldı. İsrail Yahya Sinwar ile ilgili algı yönetimine devam ederken öldürülen Hamas üyelerinden birinin DNA'sının Sinwar ile eşleştiğini iddia etti. El Cezire ise Hamas'ın iddiaları doğrulamadığına dikkat çekti.

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Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 18:04 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 19:17
Yahya Sinwar öldü mü? İsrail ordusundan suikast iddiası! El Cezire’den Hamas mesajı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İsrail ordusu ve iç istihbarat servisi Şin Bet, Hamas lideri Yahya Sinwar'a suikast düzenlediklerini iddia etti. İsrail Yahya Sinwar ile ilgili algı yönetimine devam ederken Hamas'tan ise henüz bir açıklama gelmedi.

    İsrail'den Hamas liderine suikast: ''Yahya Sinvar'ı öldürmüş olabiliriz''

    CANLI ANLATIM
    19:11 17 Ekim 2024
    HAMAS KAYNAKLARINDAN YENİ AÇIKLAMA
    Gelen son dakika haberine göre Hamas kaynakları "Yahya Sivar'ın ölmüş olabileceğine dair işaretler var" açıklamasında bulundu.
    18:02 17 Ekim 2024
    GALLANT'TAN "ELENDİ" PAYLAŞIMI
    İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant Yahya Sinwar ve geçtiğimiz haftalarda Lübnan'da İsrail saldırısında öldürülen Hizbullah lideri Yoav Gallant'ın üzerlerinde çarpı işareti bulunan fotoğraflarını paylaştı.
    16:53 17 Ekim 2024
    HAMAS'I BEKLEYİN

    İsrail Yahya Sinwar'ın hayatını kaybettiğine yönelik iddialarla algı yönetimi yaparken El Cezire muhabirleri ise Hamas'ın iddiaları doğrulamadığına dikkat çekti. El Cezire muhabiri Nour Odeh, şu ifadeleri kullandı:

    Geçtiğimiz dakikalarda İsrail ordusu ve istihbarat servislerinden bir binayı hedef aldıklarını, üç Hamas mensubunun öldürüldüğünü ve bunlardan birinin Hamas lideri Yahya Sinvar olup olmadığını doğruladıklarını belirten bir açıklama aldık.
    16:52 17 Ekim 2024
    İSRAİL DOĞRULADIKLARINI İDDİA ETTİ

    Kanal 12, Yahya Sinwar'ın saldırıda hayatını kaybettiğini doğruladıklarını iddia etti. Öte yandan İsrail kabine bakanları, Hamas lideri Yahya Sinwar'ın ortadan kaldırıldığına dair kişisel ve ayrıntılı bir güncelleme aldığını belirtti.

    AFP haber ajansına konuşan İsrailli bir güvenlik yetkilisi, ordunun Hamas lideri Yahya Sinar olup olmadığını teyit etmek için bir militanın cesedi üzerinde DNA testi yaptığını söyledi.

    “İsrail ordusu bir militanın cesedinin Sinwar'a ait olup olmadığını teyit etmek için DNA testi yapıyor” diyen yetkili, konuyla ilgili olarak medyaya konuşma yetkisi olmadığı için isminin açıklanmasını istemedi.

    15:56 17 Ekim 2024
    SOYKIRIM ORDUSU VE ŞİN BET'TEN ORTAK AÇIKLAMA

    IDF ve Shin Bet sözcüleri tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    IDF savaşçılarının Gazze Şeridi'nde düzenlediği operasyonda 3 terörist öldürüldü. IDF ve Shin Bet, teröristlerden birinin Yahya Sinwar olma ihtimalini araştırıyor. Şu anda teröristlerin kimliklerinin doğrulanması mümkün değil.

    Teröristlerin öldürüldüğü binada, bölgede kaçırılanların varlığına dair herhangi bir iz bulunamadı. Bölgede faaliyet gösteren İsrail Savunma Kuvvetleri ve Şin Bet güçleri gerekli tedbirle faaliyetlerini sürdürüyor.

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