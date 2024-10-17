İSRAİL DOĞRULADIKLARINI İDDİA ETTİ

Kanal 12, Yahya Sinwar'ın saldırıda hayatını kaybettiğini doğruladıklarını iddia etti. Öte yandan İsrail kabine bakanları, Hamas lideri Yahya Sinwar'ın ortadan kaldırıldığına dair kişisel ve ayrıntılı bir güncelleme aldığını belirtti.

AFP haber ajansına konuşan İsrailli bir güvenlik yetkilisi, ordunun Hamas lideri Yahya Sinar olup olmadığını teyit etmek için bir militanın cesedi üzerinde DNA testi yaptığını söyledi.

“İsrail ordusu bir militanın cesedinin Sinwar'a ait olup olmadığını teyit etmek için DNA testi yapıyor” diyen yetkili, konuyla ilgili olarak medyaya konuşma yetkisi olmadığı için isminin açıklanmasını istemedi.