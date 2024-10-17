İsrail ordusu ve iç istihbarat servisi Şin Bet, Hamas lideri Yahya Sinwar'a suikast düzenlediklerini iddia etti. İsrail Yahya Sinwar ile ilgili algı yönetimine devam ederken Hamas'tan ise henüz bir açıklama gelmedi.
İsrail Yahya Sinwar'ın hayatını kaybettiğine yönelik iddialarla algı yönetimi yaparken El Cezire muhabirleri ise Hamas'ın iddiaları doğrulamadığına dikkat çekti. El Cezire muhabiri Nour Odeh, şu ifadeleri kullandı:
Geçtiğimiz dakikalarda İsrail ordusu ve istihbarat servislerinden bir binayı hedef aldıklarını, üç Hamas mensubunun öldürüldüğünü ve bunlardan birinin Hamas lideri Yahya Sinvar olup olmadığını doğruladıklarını belirten bir açıklama aldık.
Kanal 12, Yahya Sinwar'ın saldırıda hayatını kaybettiğini doğruladıklarını iddia etti. Öte yandan İsrail kabine bakanları, Hamas lideri Yahya Sinwar'ın ortadan kaldırıldığına dair kişisel ve ayrıntılı bir güncelleme aldığını belirtti.
AFP haber ajansına konuşan İsrailli bir güvenlik yetkilisi, ordunun Hamas lideri Yahya Sinar olup olmadığını teyit etmek için bir militanın cesedi üzerinde DNA testi yaptığını söyledi.
“İsrail ordusu bir militanın cesedinin Sinwar'a ait olup olmadığını teyit etmek için DNA testi yapıyor” diyen yetkili, konuyla ilgili olarak medyaya konuşma yetkisi olmadığı için isminin açıklanmasını istemedi.
IDF ve Shin Bet sözcüleri tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:
IDF savaşçılarının Gazze Şeridi'nde düzenlediği operasyonda 3 terörist öldürüldü. IDF ve Shin Bet, teröristlerden birinin Yahya Sinwar olma ihtimalini araştırıyor. Şu anda teröristlerin kimliklerinin doğrulanması mümkün değil.
Teröristlerin öldürüldüğü binada, bölgede kaçırılanların varlığına dair herhangi bir iz bulunamadı. Bölgede faaliyet gösteren İsrail Savunma Kuvvetleri ve Şin Bet güçleri gerekli tedbirle faaliyetlerini sürdürüyor.